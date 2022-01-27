Вакцине "Спутник V" могут дать зеленый свет: в ВОЗ раскрыли планы

Российская сторона подала документы на регистрацию вакцины

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2022 году рассмотрит возможность признания российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, сообщает Российская газета.

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По словам Вуйнович, 10 вакцин уже включено в список препаратов, рекомендованных для применения в пандемию. Еще 16 кандидатов находятся в процессе ожидания, включая "Спутник V".

По ее словам, для включения в этот список нужно собрать необходимый пакет документов, который включает пять больших модулей, в том числе документы по эффективности вакцины, а также статьи в медицинском журнале The Lancet. При этом представитель ВОЗ в России уточнила, что из всех российских вакцин пока только "Спутник V" подал заявку на регистрацию.

"Все идет по плану, и мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса", – заключила Вуйнович.

Украина запретила "Спутник V"

Президент Владимир Зеленский еще год назад заявлял, что Украина точно не будет использовать российскую вакцину "Спутник V", поскольку ее эффективность никем не подтверждена.

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Кабмин своим постановлением от 8 февраля 2021 года фактически запретил регистрировать в Украине "Спутник V".

"Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработка и/или производство которых осуществлены в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором, запрещается", – говорится в постановлении.

Россия требует от Украины признать документы о вакцинации от COVID на оккупированных территориях вакциной "Спутник V". Взамен Кремль предлагает раблокировать контрольно-пропускные пункты на границе с ОРДЛО.

Украинская сторона наотрез отказалась от такого предложения.