США готовят химатаку? Шойгу удивил новым фейком по Донбассу

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Донбассе американские военные якобы готовят провокацию с использованием химических веществ. Об этом он заявил на коллегии Минобороны РФ.
По его словам, в Донецкой области якобы действуют сотрудники американских частных военных компаний.
"Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК (частных военных компаний) в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям. Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", – сказал Шойгу.
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Это не первый фейк от оккупантов
- В декабре 2018 года пропагандисты пустили слух на оккупированных территориях Донбасса о об угрозе "бомбардировки химическими бомбами", о прибытии на фронт под Донецком в распоряжение ВСУ цистерн с отравляющими газами с надписями на немецком языке под охраной "Правого сектора".
- Украинская разведка объяснила, что оккупанты такими страшилками намеренно нагнетают обстановку в т.н. "Л/ДНР" и пытаются оправдать свою преступную деятельность. Позже боевиков пристыдили с фейком о "химоружии ВСУ".
- Более того, в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли о подготовке Россией химатаки на Донбассе с большим количеством жертв. Российским войскам даже привозили новейшие средства химзащиты для испытания.
- Да и кому как не российскому руководству знать о химическом оружии. Особенно, когда речь идет о яде "Новичок". Кремль уличили в применении ядовитого газа в Великобритании и даже в самой России против оппозиционера Навального.