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США готовят химатаку? Шойгу удивил новым фейком по Донбассу

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
21 декабря, 14:32
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Российский министр справляется не хуже отпетых кремлевских пропагандистов
Сергей Шойгу пугает жителей Донбасса. Коллаж "Сегодня"
Сергей Шойгу пугает жителей Донбасса. Коллаж "Сегодня"

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Донбассе американские военные якобы готовят провокацию с использованием химических веществ. Об этом он заявил на коллегии Минобороны РФ.

По его словам, в Донецкой области якобы действуют сотрудники американских частных военных компаний.

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"Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК (частных военных компаний) в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям. Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", – сказал Шойгу.

Это не первый фейк от оккупантов

  • В декабре 2018 года пропагандисты пустили слух на оккупированных территориях Донбасса о об угрозе "бомбардировки химическими бомбами", о прибытии на фронт под Донецком в распоряжение ВСУ цистерн с отравляющими газами с надписями на немецком языке под охраной "Правого сектора".
  • Украинская разведка объяснила, что оккупанты такими страшилками намеренно нагнетают обстановку в т.н. "Л/ДНР" и пытаются оправдать свою преступную деятельность. Позже боевиков пристыдили с фейком о "химоружии ВСУ".
  • Более того, в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли о подготовке Россией химатаки на Донбассе с большим количеством жертв. Российским войскам даже привозили новейшие средства химзащиты для испытания.
  • Да и кому как не российскому руководству знать о химическом оружии. Особенно, когда речь идет о яде "Новичок". Кремль уличили в применении ядовитого газа в Великобритании и даже в самой России против оппозиционера Навального.

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