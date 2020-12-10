США и Британия наказали "кадыровцев": список новых санкций против России

Белый дом и Великобритания расширили свои санкции против России из-за нарушений прав человека, в совокупности включив в "черный список" семь организаций и восемь людей.
Как сообщили в Министерстве финансов США, ограничительные меры будут наложены на шесть компаний и пять людей, связанны с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в рамках глобального "Акта Магнитского".
В этот список вошли:
- промоутерская компания Absolute Championship Akhmat;
- бойцовский клуб "Ахмат";
- футбольный клуб "Ахмат";
- Фонд Ахмата Кадырова;
- ООО "Чеченские минеральные воды";
- ООО "МегаСтройИнвест";
- заместитель премьер-министра Чечни Вахит Усмаев;
- представитель Кадырова в Европе Тимур Дугазаев;
- представитель Кадырова Зияд Сабсаби;
- советник Кадырова по личной безопасности Даниил Мартынов;
- тренер Кадырова Сатиш Семар.
Из-за санкций в США будет заблокирована вся собственность указанных компаний и людей, а их счета заморожены.
Стоит отметить, что сам Кадыров в "списке Магнитского" был включен еще в 2017 году.
Как сообщили в коммюнике Форин-офиса, в этот же день Великобритания также расширила санкции против России из-за нарушений прав человека. В списке британского МИД указаны:
- экс-глава полиции Аргуна в Чечне Аюб Катаев;
- замглавы МВД Чечни Апты Алаудинов;
- председатель парламента Чечни Магомед Даудов;
- спецотряд быстрого реагирования "Терек".
Напомним, что в июле Госдеп США ввел санкции против Кадырова и его семьи за нарушением прав человека в Чечне.
Также мы сообщали, что в сентябре США расширили против России санкции, связанные с вмешательством в американские выборы.
А о санкционном давлении Вашингтона на российский газовый проект "Северный поток – 2" смотрите в видеосюжете:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк