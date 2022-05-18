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США могут приблизить Россию к дефолту. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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18 мая, 15:12
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
США могут заблокировать возможность России обслуживать свой внешний долг, что приблизит Москву к дефолту. Фото: коллаж "Сегодня"
США могут заблокировать возможность России обслуживать свой внешний долг, что приблизит Москву к дефолту. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают военную помощь США Украине, дефицит бензина в Германии и изменение целей для атак российских хакеров.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Военная помощь Украине стала обязательством США по участию в войне с РФ

Американская газета The Washington Post пишет, что последний пакет военной помощи Украине на 20 млрд долларов, ставший частью законопроекта о помощи в размере почти 40 миллиардов долларов, выходит за рамки отправки оружия и представляет долгосрочное обязательство по участию США в войне. Деньги также пойдут на увеличение производства американских запасов оружия, чтобы пополнить значительное количество вооружения, которое уже отправлено в Украину.

Украинцам срочно необходимо западное тяжелое вооружение

Немецкий журнал Der Spiegel сообщает, что силы российской армии заканчиваются. В статье речь идет о неуверенном наступлении путина на Донбассе. Отмечается, что сейчас украинцам нужно западное тяжелое вооружение, а снабжение немецких "Гепардов" срывается. Если тяжелое вооружение прибудет в ближайшие недели, вполне возможно, что украинцы не только удержат россиян, но и смогут освободить большие части своей территории на востоке – как они уже успели сделать в Харькове.

В аэропорту Берлина может закончиться авиационное топливо

Информагентство Bloomberg пишет о риске дефицита авиатоплива для аэропорта Берлина из-за возможной остановки PCK Raffinerie Schwedt, который находится в восточной части страны и контролируется российской "Роснефтью". НПЗ поставляет основную часть авиационного топлива для аэропорта германской столицы и бензина для транспортных средств региона. Он напрямую подключен к нефтепроводу "Дружба" и расположен недалеко от крупных портов.

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США могут приблизить Россию к дефолту

Агентство международных новостей Reuters информирует, что США могут заблокировать возможность России обслуживать свой внешний долг. Это может приблизить Москву к дефолту. У России есть 40 миллиардов долларов международных облигаций.

Российские хакеры мстят Центральной и Южной Америке за поддержку Украины

Издание The New York Times пишет, что российские хакеры совершили кибератаку против правительства Коста-Рики, заблокировав системы сбора налогов и экспорта более чем на месяц и вынудив страну объявить чрезвычайное положение. Эксперты считают, что российские хакеры начать смещать свое внимание с Соединенных Штатов и Европы на страны Центральной и Южной Америки, возможно, чтобы отомстить нациям, поддержавшим Украину.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что пророссийские хакеры пытались атаковать "Евровидение-2022".

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Также мы информировали, что во время российской кибератаки на Сеть мэрии Львова была похищена часть рабочих файлов города. Их опубликовали на вражеских Telegram-каналах.

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Герої не вмирають!

Тот, кто спас авиацию ВМС… Полковник Игорь Бедзай - начальник службы безопасности полетов, старший инспектор-летчик Командования Военно-Морских Сил ВСУ. Один из лучших военных пилотов страны. Это именно он в 2014-м, не дожидаясь приказов сверху, спас авиацию ВМС из оккупированного Крыма. Погиб в мае 2022-го при выполнении боевого задания. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
На фото - 15-летняя девочка-сирота, которая села за руль обстрелянного автомобиля, чтобы помочь незнакомым раненым людям - трем мужчинам и женщине, пытавшимся эвакуироваться. Ехала 30 километров с простреленными ногами – от Попасной до Бахмута – по заминированной дороге, но довезла раненых в больницу. Номинирована на звание ГСЧС – «Герой-спасатель».
История и видео спасения
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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