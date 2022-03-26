США объединили весь мир вокруг Украины в борьбе с РФ – Белый дом

Весь цивилизованный мир встал на сторону Украины, в которую вторглись российские войска, и готовы оказывать нашей стране и ее гражданам помощь

Запад будет всячески оказывать помощь Украине в войне с Россией / Фото: Коллаж: Сегодня

Штаты продолжают поддерживать Украину, которая уже месяц борется с военной российской агрессией, и прикладывает массу усилий для объединения всего мира вокруг нашей станы. Об этом говорится в протоколе встречи Белого дома с украинской делегацией.

"Президент США Джо Байден со своей стороны проинформировал министров об усилиях США по объединению всего мира в поддержку Украины и о значительной военной и гуманитарной помощи. Обсудили делегации также дальнейшие действия и привлечение путина к ответственности", – говорится в сообщении.

О чем говорили на встрече

26 марта в Варшаве президент США Джо Байден провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым. США пообещали, что будут помогать Украине до завершения войны с Россией. Также обсуждались дальнейшие санкции в отношения агрессора, военная поддержка для нашей страны. В ходе встречи Байден заявил, что война России против Украины изменит 21-й век.

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Также президент Джо Байден пообещал, что США выделят один миллиард долларов на гуманитарную помощь украинским беженцам. Кроме того, Штаты готовы принять до 100 тысяч украинцев.

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