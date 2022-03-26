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США объединили весь мир вокруг Украины в борьбе с РФ – Белый дом

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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26 марта, 16:56
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Весь цивилизованный мир встал на сторону Украины, в которую вторглись российские войска, и готовы оказывать нашей стране и ее гражданам помощь
Запад будет всячески оказывать помощь Украине в войне с Россией
Запад будет всячески оказывать помощь Украине в войне с Россией / Фото: Коллаж: Сегодня

Штаты продолжают поддерживать Украину, которая уже месяц борется с военной российской агрессией, и прикладывает массу усилий для объединения всего мира вокруг нашей станы. Об этом говорится в протоколе встречи Белого дома с украинской делегацией.

"Президент США Джо Байден со своей стороны проинформировал министров об усилиях США по объединению всего мира в поддержку Украины и о значительной военной и гуманитарной помощи. Обсудили делегации также дальнейшие действия и привлечение путина к ответственности", – говорится в сообщении.

О чем говорили на встрече

26 марта в Варшаве президент США Джо Байден провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым. США пообещали, что будут помогать Украине до завершения войны с Россией. Также обсуждались дальнейшие санкции в отношения агрессора, военная поддержка для нашей страны. В ходе встречи Байден заявил, что война России против Украины изменит 21-й век.

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Также президент Джо Байден пообещал, что США выделят один миллиард долларов на гуманитарную помощь украинским беженцам. Кроме того, Штаты готовы принять до 100 тысяч украинцев.

Угроза нападения России на территорию НАТО

  • США и НАТО учитывают возможность того, что Россия нанесет удар по территории Североатлантического альянса. На внеочередном саммите НАТО обсуждалась работа по укреплению коллективной обороны НАТО, особенно на восточном фланге. Альянс готовится к тому, чтобы в случае необходимости защищать свою территорию.
  • Кроме того, лидеры стран-членов Североатлантического альянса договорились о необходимости "перезагрузки" своего военного блока.

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Данные на 10:00 26 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
16400
2
Самолеты Самолеты
117
3
Вертолеты Вертолеты
127
4
Танки Танки
575
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ББМ ББМ
1640
6
Артиллерия Артиллерия
293
7
Средства ПВО Средства ПВО
51
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РСЗО РСЗО
91
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
73
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Катера Катера
7
12
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