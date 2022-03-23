США признали агрессию против Украины военным преступлением России

Госсекретарь США пригрозил виновным уголовным преследованием

В США высказались о войне РФ против Украины / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

США официально признали военным преступлением вторжение России в Украину. Такое решение было принято после анализа фактов из официальных и разведывательных источников, говорится в обращении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепартамента.

"Сегодня я могу объявить, что, основываясь на имеющейся на данный момент информации, правительство США считает, что российские военные совершили военные преступления на Украине", — сказано в заявлении.

Госсекретарь США отмечает, что действия российских военных были направлены против мирных граждан.

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"С момента начала неспровоцированной и несправедливой войны по своему выбору президент России Владимир Путин развязал безжалостное насилие, которое привело к гибели и разрушениям по всей Украине. Мы видели многочисленные заслуживающие доверия сообщения о неизбирательных нападениях и нападениях, преднамеренно направленных против гражданских лиц, а также о других злодеяниях", — говорится в заявлении.

Потери и разрушения

Блинкен перечисляет преступления, совершенные российской армией на территории Украины. Среди них разрушение домов мирных жителей, школ, больниц, обстрелы транспорта и машин скорой помощи и многие другие злодеяния, результатом которых стала гибель тысяч мирных жителей.

"По состоянию на 22 марта официальные лица осажденного Мариуполя заявили, что только в этом городе было убито более 2400 мирных жителей. Не считая разрушений в Мариуполе, Организация Объединенных Наций официально подтвердила более 2500 жертв среди гражданского населения, включая убитых и раненых, и подчеркивает, что фактические потери, вероятно, выше", — отмечает Блинкен.

Он подчеркнул, что США продолжит отслеживать сообщения о военных преступлениях и будет делиться собранной информацией с союзниками, партнерами и международными учреждениями и организациями.

"Мы стремимся добиваться ответственности, используя все доступные инструменты, включая уголовное преследование", — заявил Блинкен.

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