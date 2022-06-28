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США призвали к новой тактике сдерживания военной машины Путина. Что пишут западные СМИ

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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28 июня, 12:00
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
Группа G7, встретившаяся в Германии, приняла план Джо Байдена о сдерживании Путина. Фото: коллаж "Сегодня"
Группа G7, встретившаяся в Германии, приняла план Джо Байдена о сдерживании Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают совещание лидеров G-7 относительно помощи Украине и ракетный удар России по Кременчугу.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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РФ нанесла ракетный удар по ТЦ в Кременчуге во время обсуждения лидеров G-7 помощи Украине

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что пока лидеры G-7 обещают больше помощи Украине, российские ракеты попали в торговый центр в Кременчуге. Ракетная атака произошла, когда Россия продвигалась на Восток, а мировые государства обсуждали, как поддержать Киев и прижать Москву.

Китайский экспорт в Россию резко сократился

Издание The Washington Post пишет, что экспорт в Россию из Китая резко падает. Отмечается, что мировой экспорт в Россию резко упал после вторжения в Украину, причем не только из западных стран, которые ввели санкции, но и из стран, которые не ввели санкции, включая Китай. Москве трудно найти поставщиков для ряда товаров.

Лидеры G-7 хотят ограничить цены на российские газ и нефть

Информагентство Bloomberg сообщает, что лидеры G-7 рекомендуют своим министрам изучить ограничение цен на российский газ. Лидеры рассматривают также ограничения на нефть РФ. Переговоры по обоим этим ограничениям носят пока исследовательский характер. Украинские компании ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго требуют полного эмбарго в проекте проект #StopBloodEnergy.

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Россия впервые за 100 лет допустила дефолт

Международное агентство новостей Reuters информирует, что в Белом доме и кредитном агентстве Moody's заявили , что Россия впервые за более чем столетие допустила дефолт по своим международным облигациям, поскольку масштабные санкции фактически отрезали страну от мировой финансовой системы, делая ее активы мусором.

США призвали к новой тактике сдерживания военной машины Путина

The New York Times пишет, что США призывают к новой тактике сдерживания военной машины Путина и снижение цен на топливо. Группа G7, встретившаяся в Германии, приняла план администрации Байдена по ограничению цены на российскую нефть на мировых рынках, ограничивая доходы Кремля.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что лидеры стран "Большой семерки" обеспокоены экономическим кризисом, что надвигается на фоне замедления роста мировой экономики и резкого увеличения инфляции.

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Руководители стран G7 обсудили связанные с этим риски в ходе рабочего совещания по мировой экономике.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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