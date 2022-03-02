США ввели против РФ меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа

Россия продолжает "тонуть" в санкциях после того, как вторглась в Украину

США снова вводят санкции против РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Соединенные Штаты Америки ввели против Российской Федерации меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа. Такие санкции РФ получила из-за своего продолжения вторжения в Украину.

Об этом заявили в Белом доме.

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"Экспортный контроль нацелен на переработку нефти, ключевой источник доходов, который поддерживает российскую армию. Посредством контроля за экспортом оборудования для добычи нефти и газа Министерство торговли введет ограничения на экспорт технологий, которые будут поддерживать перерабатывающие мощности России в долгосрочной перспективе. Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры не имеют стратегического интереса в сокращении глобальных поставок энергии – вот почему мы исключили платежи за энергоносители из наших финансовых санкций. Но мы, наши союзники и партнеры разделяем сильную заинтересованность в том, чтобы со временем Россия потеряла статус ведущего поставщика энергоресурсов. Эти действия будут способствовать достижению этой цели, защищая при этом американских потребителей", — говорится на сайте Белого дома.

Путин и санкции

Американские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщают, что президент России Владимир Путин не ожидал настолько жестких санкций от мирового сообщества за вторжение в Украину.

Спецслужбы узнали от высокопоставленного источника – президент РФ почувствовал, что меры Запада обострили ситуацию в России больше, чем он мог себе представить. Однако какие именно санкции сильно разозлили Путина, неизвестно.

Сообщается, что поведение Путина стало "крайне тревожным и непредсказуемым" за последние дни.