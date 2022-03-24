США ввели санкции против Госдумы РФ

Под ограничения попали 328 депутатов

Госдума РФ попала в санкционный список США. Фото: коллаж "Сегодня"

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 328 депутатов Госдумы РФ, главы правления Сбербанка Германа Грефа, а также десятков российских оборонных предприятий из-за вторжения в Украину. Об этом сообщило Министерство финансов США в четверг, 24 марта.

Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) составило новый санкционный список, который окажет "глубокое и долгосрочное воздействие на оборонно-промышленную базу России и ее цепочку поставок".

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Депутатов Госдумы обвиняют в том, что они поддержали признание независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" и военное вторжение России в Украину. К ранее попавшим под санкции 12 депутатам Госдумы, которые непосредственно обратились к президенту России с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР", добавились еще 328 российских парламентариев.

Управление по контролю за иностранными активами также внесло в санкционный список саму Государственную Думу как юридическое лицо.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Великобритания заморозила активы российских Газпромбанка, Альфа-Банка, а также государственной судоходной компании "Совкомфлот".

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Также мы писали, что после вторжения России в Украину, на страну-агрессора посыпались мощные экономические санкции. В частности, Великобритания запретила какие-либо транзакции с российским Центробанком и Минфином. Впоследствии аналогичные меры были введены Южной Кореей.

В то же время в США ввели ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.