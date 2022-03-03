США вводят санкции против Пескова и 19 российских бизнесменов

Соединенные Штаты Америки продолжают вводить санкции против РФ. Новые ограничения касаются пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также 19 российских бизнесменов.
Об этом говорится на сайте Белого дома.
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Соединенные Штаты Америки вводят ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.
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В этот список, в частности, попали: предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг, генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, бизнесмен Евгений Пригожин, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, предприниматель Алишер Усманов, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Санкции против "Газпрома"
Многие страны уже ввели санкции против России из-за вторжения в Украину. К ним присоединилась и Великобритания. Страна вводит санкции против "Газпрома".
"Российский газовый гигант "Газпром" попал под санкции правительства Великобритании и больше не сможет выпускать долговые обязательства или акции в Великобритании", — заявил представитель министерства бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.