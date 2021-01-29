"Стали злей, чем зло": Слепаков написал стих о протестах и поругался с женой Навального

Российский комик Семен Слепаков жестко раскритиковал участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые состоялись на прошлых выходных в большинстве крупных городов РФ и за границей, и поругался с женой арестованного политика Юлией Навальной.

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28 января Слепаков опубликовал на своей странице в Instagram матерное стихотворение о протестах. В стихе Слепаков намекнул на жесткость участников, которые, по его словам, "позабыли про жалость", "очерствили нутро" и "стали злей, чем зло".

Добрые блюстители

Легитимных мер

Глаз сожгли водителю

За номер "а эм эр".



Путинского прихвостня

Снявши со столба,

Сапогами п***ила

Добрая толпа.



И за либеральи

Ценности свои

По е**лу дали

Парню из ГАИ.



На "прикольный" митинг

Звали ребятню

— Детки, приходите

Прогонять гэбню!



Это будет весело!

Это будет класс!

Может, даже месиво

Сделают из вас!..



Крыли всех х**ми,

Кто добра был чужд,

Мол, сгноим вас в яме

Ради добрых нужд!



Будет вам наука,

Мы не Лев Толстой!

На дороге, с**а,

У добра не стой!



Жо**ю на вилы

Зло надеть пора!

Есть на это силы,

Братцы, у добра!..



Так со злом сражалось

Милое добро,

Позабыв про жалость,

Очерствив нутро.



Храбро, беззаветно,

И во вкус вошло

Так, что незаметно

Стало злей, чем зло.

Среди прокомментировавших (которые преимущественно раскритиковали комика) отметилась и Юлия Навальная. По ее словам, Слепаков "не оставляет надежду стать акционером ОАО "Газпром".

Отвечая ей, Семен Слепаков назвал стих своей позицией и отметил, что не обязан разделять ни точку зрения оппозиции в России, ни методы, которыми она пытается достигнуть своих целей.

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Напомним, 23 января во многих городах России и других стран прошли митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Порядка 3,7 тыс. протестующих были задержаны в РФ.

Несмотря на это, сторонники Навального уже готовят новые акции протеста и призывают людей выйти на улицы 31 января и в день суда над политиком, 2 февраля.

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