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Стало известно, кому принадлежит "дворец Путина"

30 января, 13:50

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Так называемый "дворец Путина" на черноморском мысе Идокопас из резонансного расследования российского оппозиционера Алексея Навального принадлежит Аркадию Ротенбергу.

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Об этом заявил сам миллиардер в интервью Telegram-каналу Mash.

"Дом на мысе Идокопас принадлежит Аркадию Ротенбергу", – пишет Telegram-канал.

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Журналисты Mash якобы попросили отозваться владельца. После этого Аркадий Ротенберг связался с Telegram-каналом.

"Я являюсь одним из бенефициаров. Объект сложный много было инвесторов. Но место там шикарное", – говорит Ротенберг в видео, которое опубликовал канал.

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