Станцию метро "Киевская" в Москве назвали "Хохловской"

Станцию метро "Киевская" в Москве "переименовали" в Google-картах в "Хохловскую". Кто это сделал, неизвестно, но сам Google пока не торопится исправлять ошибку.
Об этом свидетельствуют данные Google-карт.
Стоит отметить, что на официальной схеме на сайте Московского метрополитена название станции сохранено в нормальном виде.
История станции
Станция "Киевская" Московского метрополитена расположена на Кольцевой линии. Это единственная станция Кольцевой линии метро, расположенная не в Центральном административном округе Москвы.
"Киевскую" открыли 14 марта 1954 года. Станция получила название от одноимённого ей Киевского вокзала и замкнула собой строившуюся Кольцевую линию. В 1953 году главой КПСС стал бывший лидер Украинской ССР Никита Хрущев, и в числе его первых деяний стало увековечивание Украины в московском метро.
"Киевская" на Кольцевой связана пересадками с двумя одноименными станциями, одна из которых располагается на Арбатско-Покровской линии, другая — на Филевской.
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