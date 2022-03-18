Старейший банк США отказался инвестировать в ценные бумаги РФ

Мир постепенно отказывается от России

Банк отказался от инвестиций в РФ/Фото: Facebook/BNY Mellon, коллаж: "Сегодня"

Старейший банк Соединенных Штатов Америки Bank of New York Mellon отказался от инвестиций в российские ценные бумаги. Решение связано с нападением РФ на Украину. Кредитная организация также пожертвовала 1 млн. долларов на гуманитарную помощь украинским беженцам.

Об этом говорится в заявлении BNY Mellon.

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"BNY Mellon един перед трагическими событиями, происходящими в Украине. Сначала мы жертвуем 1 миллион долларов на гуманитарную помощь украинским беженцам", — говорится в заявлении банка.

Также BNY Mellon объявил о прекращении банковского бизнеса в РФ и прекращении инвестиций в российские ценные бумаги. В банке отметили, что продолжат работать с многонациональными клиентами, которые зависят от услуг финансового учреждения по хранению и учету управления рисками.

Отказ от инвестиций в российские ценные бумаги приведет к единовременному сокращению выручки примерно на 100 миллионов долларов в первом квартале, а также отразится на годовом доходе банка примерно на 80-100 миллионов долларов в будущем.

Санкционная удавка

Россия обложена санкциями уже со всех стороны, а ведущие мировые компании дружно стали покидать этот нестабильный рынок.

Среди первых Соединенные Штаты Америки ввели ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.

против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц. 13 марта правительство Австралии утвердило свой список россиян, против которых это государство вводит санкции за агрессию России против Украины .

. Нынешние санкции против российских олигархов и чиновников позволяют арестовывать их имущество. Так, в рамках международных санкций были арестованы два роскошных актива владельца АО "Днепрогаз", исполнительного директора ТНК-ВР Виктора Вексельберга – самолет Airbus A319-115 и яхта Tango. Каждый из этих активов оценивается примерно в 90 миллионов долларов .

. Тем временем рубль продолжает демонстрировать крутое пике. 14 марта 2022 года курс американской валюты в банках России уже достиг около 250-300 рублей (на начало войны было 76-78 рублей).

250-300 рублей (на начало войны было 76-78 рублей). Аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley&Co полагают, что российская экономика буквально повисла на грани дефолта.

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