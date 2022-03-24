Старшая дочь Путина разводится со своим голландским супругом

Однако пока нет официального подтверждения этой информации

Доктор Мария Воронцова, по последним данным, замужем за голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном. Коллаж "Сегодня"

Дочь президента РФ Владимира Путина, 36-летняя Мария Воронцова разводится со своим мужем, голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном.

Об этом сообщил российский журналист, редактор The Insider Роман Доброхотов в Facebook.

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О разводе Фаассенов Роман Доброхотов написал в комментарии под постом в Facebook журналиста-расследователя Сергея Канева. Тот заявил, что руководитель Кремля "подгадил своей старшей дочери", после того, как начал войну на украинской территории и навлек на свою страну масштабные санкции.

"Путин неплохо подгадил своей старшей дочери Марии Фаассен (она же Воронцова). Дочурка имеет солидную долю в мега-проекте строительства супер современного медицинского центра под Питером. В планах было привлечение пациентов из Европы и богатеньких шейхов из стран Персидского залива. А теперь, после нападения на Украину, какие уж тут европейцы и шейхи?", – написал Сергей Канев.

Йоррит Фаасен – родом из Нидерландов, он долгое время работал в России в компаниях "Газпромбанк-Инвест" и "Стройтрансгаз".

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Однако пока нет официального подтверждения этой информации.

Ранее российские и западные таблоиды писали, что президент России Владимир Путин имеет личные отношения с Кабаевой. В 2013 году Владимир и Людмила Путины объявили о разводе спустя 30 лет брака.

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