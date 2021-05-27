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Стивен Сигал вступит в партию в России, но не к Путину

27 мая, 17:38

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Голливудский актер определился с будущим своей политической карьеры в РФ – путинская "Единая Россия" оказалась в пролете

Стивен Сигал

Стивен Сигал / Фото: Flickr

Некогда популярный голливудский актер Стивен Сигал решил вступить в российскую политическую партию "Справедливая Россия – За правду", где будет отвечать за вопросы экологии.

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Об этом сообщают российские СМИ.

Якобы вручить партийный билет Сигалу планируют на заседании палаты депутатов политсилы, которое состоится 29 мая. Подробнее о будущей политической карьере американского актера в РФ также сообщат на съезде.

В то же время, в Государственную Думу Стивен Сигал баллотироваться не планирует – хотя в 2016 году он получил российское гражданство, от американского он все еще не отказался, поэтому участвовать в выборах он не может.

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Напомним, что в прошлом году Сигал стал одним из соучредителей националистической партии "За правду" – вместе с воевавшим на стороне боевиков Донбасса писателем Захаром Прилепиным и актером Иваном Охлобыстиным. Одним из пунктов их политической программы было "возвращение" Донбасса к России.

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Кроме того, Стивен Сигал является спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.

Также мы сообщали, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала Стивена Сигала на 314 тысяч долларов из-за незаконной рекламы криптовалюты в 2018 году.

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