Страх и еще раз страх. Грозев пояснил, почему Путин прячется от камер

У президента РФ есть две причины не показываться перед прессой, считает журналист

Путин из-за своей паранойи держится подальше от Кремля, считает Грозев / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин боится показываться перед журналистами и прячется в бункере вдали от Москвы из-за своих провалов в войне с Украиной.

Об этом заявил журналист расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев в интервью каналу "BBC News Україна".

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"Если посмотреть на последние 20 лет, мы видим, что Путин всегда пытается пропасть из СМИ, когда есть негативные новости, потому что он не хочет себя ассоциировать с негативными новостями. Здесь интересно, что его отсутствие связано, с одной стороны, с его местонахождением, с другой стороны – с его пониманием, что все идет плохо в этой войне для него по сравнению с планами", – сказал он.

По словам журналиста, Путин, охваченный паранойей, "находится в основном намного дальше от Кремля, чем любой другой руководитель бы выбрал", и если приезжает в Москву, то только для показательных событий.

"А поскольку у него в голове ядерный сценарий, то он не мог бы организовать выезд из Москвы в бункер достаточно быстро. Поэтому он предпочитает, скорее всего, не быть в Кремле, а быть там, где он был бы в случае ядерного удара. Так что по двум причинам он не будет охотно показываться перед камерой. И он не находится в основном в Москве вообще", – отметил Грозев.

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