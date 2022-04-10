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Страх и еще раз страх. Грозев пояснил, почему Путин прячется от камер

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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10 апреля, 15:21
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У президента РФ есть две причины не показываться перед прессой, считает журналист
Путин из-за своей паранойи держится подальше от Кремля, считает Грозев
Путин из-за своей паранойи держится подальше от Кремля, считает Грозев / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин боится показываться перед журналистами и прячется в бункере вдали от Москвы из-за своих провалов в войне с Украиной.

Об этом заявил журналист расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев в интервью каналу "BBC News Україна".

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"Если посмотреть на последние 20 лет, мы видим, что Путин всегда пытается пропасть из СМИ, когда есть негативные новости, потому что он не хочет себя ассоциировать с негативными новостями. Здесь интересно, что его отсутствие связано, с одной стороны, с его местонахождением, с другой стороны – с его пониманием, что все идет плохо в этой войне для него по сравнению с планами", – сказал он.

По словам журналиста, Путин, охваченный паранойей, "находится в основном намного дальше от Кремля, чем любой другой руководитель бы выбрал", и если приезжает в Москву, то только для показательных событий.

"А поскольку у него в голове ядерный сценарий, то он не мог бы организовать выезд из Москвы в бункер достаточно быстро. Поэтому он предпочитает, скорее всего, не быть в Кремле, а быть там, где он был бы в случае ядерного удара. Так что по двум причинам он не будет охотно показываться перед камерой. И он не находится в основном в Москве вообще", – отметил Грозев.

Когда могут состояться переговоры Зеленского и Путина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что встреча президентов Украины и России может состояться после победы нашей страны в крупных битвах, в том числе на Донбассе.

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"Говорить о том, что через неделю мы встретимся на уровне президентов, через две, – нет, это будет не так происходить. Украина уже готова к большим сражениям. Украина должна в этих сражениях одержать победу, в том числе на Донбассе. И после этого Украина получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, может занять три..." – сказал Подоляк.

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Александр Марченко - ветеран АТО, офицер, народный депутат Украины прошлого созыва. Был главой подкомитета по вопросам строительства, поэтому на фронте получил позывной “Каменяр”. Погиб в Пуще-Водице под Киевом во время боя с российскими оккупантами, прикрывая побратимов.

Герої не вмирають!
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Женщина из села Перемога Барышевского района (Киевщина). Смелая украинка выкрала у оккупантов ящик с боеприпасами и спрятала в крольчатнике. А когда пришли наши, позвала бойцов ВСУ со словами: “Хлопцы, у меня для вас гостинец. Отжала у рашистов! Используйте по назначению!” И вручила “трофей”. С таким народом невозможно проиграть.
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