Стрельба в российской школе: второго стрелка ликвидировали

Сейчас силовики проверяют здание на взрывные устройства, также возросло количество погибших и пострадавших

В Казани в школе №175, где сегодня, 11 мая, произошла стрельба, ликвидировали второго злоумышленника. В здании может находиться несколько взрывных устройств, уже нашли две растяжки.

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Об этом сообщают местные СМИ.

Кроме того, по данным соцсетей, число погибших выросло до 13 человек, а пострадали 32 человека. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже.

Возле школы прямо на земле лежат раненые дети. Им оказывают помощь медики, рядом — их родители.

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Видео: соцести

Видео: соцсети

Напомним, несколько лет назад в российской школе полиция задержала вооруженного подростка, который разбросал на территории школы дымовые шашки и устроил стрельбу.