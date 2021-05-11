Українська
$ 27,76
33,49
  1. Мировые новости
  2. Россия

Стрельба в российской школе: второго стрелка ликвидировали

11 мая, 11:01

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Сейчас силовики проверяют здание на взрывные устройства, также возросло количество погибших и пострадавших

В Казани в школе №175, где сегодня, 11 мая, произошла стрельба, ликвидировали второго злоумышленника. В здании может находиться несколько взрывных устройств, уже нашли две растяжки.

Реклама

Об этом сообщают местные СМИ.

Кроме того, по данным соцсетей, число погибших выросло до 13 человек, а пострадали 32 человека. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже.

Возле школы прямо на земле лежат раненые дети. Им оказывают помощь медики, рядом — их родители.

В тренде
Форум по безопасности в Украине и прогноз по нефти – анонсы СЕГОДНЯ

Осторожно! Видео может шокировать или напугать

Реклама

Видео: соцести

Видео: соцсети

Напомним, несколько лет назад в российской школе полиция задержала вооруженного подростка, который разбросал на территории школы дымовые шашки и устроил стрельбу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Лещенко из
Лещенко из "Укрзализныци" угодил в скандал – его жена дала концерт в Москве (видео)Украина
Умер 100-летний лидер КПСС, запретивший всему
Умер 100-летний лидер КПСС, запретивший всему "совку" питьРоссия
Экс-директор больницы, в которой лечили Навального, нашелся сам после трех дней поисков (обновлено)
Экс-директор больницы, в которой лечили Навального, нашелся сам после трех дней поисков (обновлено)Россия
В России ученик открыл стрельбу в школе: погибли дети (фото, видео)
В России ученик открыл стрельбу в школе: погибли дети (фото, видео)Россия
Вырезал про Голодомор и НКВД. Украинский влогер Ивангай назвал Дудя
Вырезал про Голодомор и НКВД. Украинский влогер Ивангай назвал Дудя "сс*клом *баным"Украина
Стрельба в российской школе: второго стрелка ликвидировали
Стрельба в российской школе: второго стрелка ликвидировалиРоссия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять