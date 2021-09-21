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Стрельба в университете Перми. Появились имена и фото погибших

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
21 сентября, 14:36
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Трагедия унесла жизни шести человек в возрасте от 18 до 66 лет
При стрельбе в Пермском государственном университете погибли шесть человек, еще 28 пострадали. Коллаж: "Сегодня"
При стрельбе в Пермском государственном университете погибли шесть человек, еще 28 пострадали. Коллаж: "Сегодня"

Как стало известно, при стрельбе в Пермском государственном университете погибли шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет.

Список погибших опубликовало Министерство безопасности Пермского края.

  • Энгаус Маргарита Геннадиевна – 66 лет;
  • Арамелев Ярослав Алексеевич – 19 лет;
  • Самченко Ксения Павловна – 18 лет;
  • Шакирова Екатерина Родомировна – 19 лет;
  • Айгельдина Анна Александровна – 26 лет;
  • Мохова Александра Юрьевна – 20 лет.
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Энгаус Маргарита Геннадиевна
Энгаус Маргарита Геннадиевна

Маргарита Геннадьевна была врачом-эндоскопистом, ее стаж в медицине — 43 года. В день трагедии она должна была забрать внука-второклассника с экскурсии в музее и ботаническом саду Пермского университета.

Арамелев Ярослав Алексеевич
Арамелев Ярослав Алексеевич

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Ярослав учился на физическом факультете ПГНИУ. Он увлекался музыкой, еще в 2016 году окончил музыкальную школу по классу скрипки и продолжал выступать.

Самченко Ксения Павловна
Самченко Ксения Павловна

Ксения Самченко поступила в ПГНИУ в 2020 году, на географический факультет, направление "Гидрометеорология".

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Шакирова Екатерина Родомировна
Шакирова Екатерина Родомировна

Екатерина Шакирова училась на втором курсе географического факультета ПГНИУ, направление "Гидрометеорология". Она увлекалась плаванием. Она училась вместе с Ксенией Самченко, они дружили.

Айгельдина Анна Александровна
Айгельдина Анна Александровна

Анна Александровна Айгельдина училась в магистратуре химического факультета ПГНИУ.

Мохова Александра Юрьевна
Мохова Александра Юрьевна

Александра Мохова училась на факультете прикладной математики и механики, направление — прикладная математика и информатика.

Что известно о стрельбе

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