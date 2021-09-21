Стрельба в университете Перми. Появились имена и фото погибших

Как стало известно, при стрельбе в Пермском государственном университете погибли шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет.
Список погибших опубликовало Министерство безопасности Пермского края.
- Энгаус Маргарита Геннадиевна – 66 лет;
- Арамелев Ярослав Алексеевич – 19 лет;
- Самченко Ксения Павловна – 18 лет;
- Шакирова Екатерина Родомировна – 19 лет;
- Айгельдина Анна Александровна – 26 лет;
- Мохова Александра Юрьевна – 20 лет.
Маргарита Геннадьевна была врачом-эндоскопистом, ее стаж в медицине — 43 года. В день трагедии она должна была забрать внука-второклассника с экскурсии в музее и ботаническом саду Пермского университета.
Ярослав учился на физическом факультете ПГНИУ. Он увлекался музыкой, еще в 2016 году окончил музыкальную школу по классу скрипки и продолжал выступать.
Ксения Самченко поступила в ПГНИУ в 2020 году, на географический факультет, направление "Гидрометеорология".
Екатерина Шакирова училась на втором курсе географического факультета ПГНИУ, направление "Гидрометеорология". Она увлекалась плаванием. Она училась вместе с Ксенией Самченко, они дружили.
Анна Александровна Айгельдина училась в магистратуре химического факультета ПГНИУ.
Александра Мохова училась на факультете прикладной математики и механики, направление — прикладная математика и информатика.
Что известно о стрельбе
- Тимур Бекмансуров проник в учебное заведение и устроил стрельбу около 11 утра в понедельник, 20 сентября. Инцидент произошел в одном из корпусов Пермского государственного университета. Некоторые преподаватели и студенты закрылись в аудиториях. В Сети распространяют видео, как студенты бегут из здания через окна.
- В Сеть попали кадры нападения: Бекмансуров добивал раненых на полу;
- Нападавшего ликвидировали. Оружие, из которого он вел стрельбу, не травматическое.
- Из-за стрельбы в университете Перми погибли 6 человек.