Строительство "Северного потока – 2" продолжат после заморозки – СМИ

В декабре российско-немецкий газопровод "Северный поток – 2" продолжат тянуть по Балтийскому морю. Управление водных путей и судоходства Балтийского моря в Штральзунде уже объявило, когда и где строительные работы начнутся снова, пишет Ostsee-Zeitung.

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Капитанов судов предупредили о возобновлении работ к югу от района Адлергрунд со следующей субботы (5 декабря) и попросили их быть особенно осторожными. Здесь находятся два конца трубы, ведущей от станции Лубмин в сторону Балтийского моря.

Стройка была остановлена на датском острове Борнхольм в декабре 2019 года из-за того, что два швейцарских прокладочных судна остановили работу из-за санкций США.

Напомним, парламент Германии отказался признать газопровод "Северный поток – 2" проектом, который отвечает интересам энергобезопасности Европы и защиты окружающей среды.

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