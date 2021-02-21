Українська
$ 27,85
33,65
  1. Мировые новости
  2. Россия

Суд арестовал петербуржца, напавшего на консульство Украины

21 февраля, 23:10

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Смоленского поместили под стражу до 18 апреля

В России Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 апреля в отношении Назара Смоленского, который 19 февраля напал с ножом на сотрудника консульства Украины.

Реклама

Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Смоленский был задержан в день нападения, а 20 февраля ему предъявили обвинение.

"Не позднее 12.22 19.02.2021, имея умысел на грубое нарушение общественного порядка, находясь у д. 1 лит. В по ул. Бонч-Бруевича, дождавшись открытия входной двери в здание генерального консульства Украины, нанес гражданину П. предметом, похожим на нож, не менее 2 ударов в паховую область и наружную поверхность бедра слева", – говорится в сообщении.

Мотивы напавшего на украинское консульство неизвестны.

В тренде
Johnson & Johnson просит ВОЗ одобрить ее вакцину от коронавируса: что о ней известно
Реклама

Сообщается, что Смоленский ранее судим (был приговорен к 8 годам лишения свободы), не работает, не женат, детей на иждивении не имеет.

Напомним, 19 февраля в Санкт-Петербурге мужчина ножом ранил охранника дипмиссии Украины – придя к консульству в неприемный день Смоленский молча достал нож и ударил охранника.

Это не единственное нападение на дипмиссию Украины в России, так, в мае 2016-го активисты незарегистрированной партии "Другая Россия" забросали посольство Украины в Москве файерами и листовками.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия суд консульство Санкт-Петербург арест Украина нападение
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Как дела, петушок?". Гончаренко "потроллил" пропагандиста СоловьеваВласть
"Вы дочка Путина?". "Родственница" президента РФ прокомментировала расследование об "отце"Россия
Украина ввела санкции против сети
Украина ввела санкции против сети "Спортмастер"Экономика
"Такова доля начальства": Путин прокомментировал акции в поддержку НавальногоРоссия
У Путина отреагировали на санкции против Медведчука тревожным заявлением по Донбассу
У Путина отреагировали на санкции против Медведчука тревожным заявлением по ДонбассуРоссия
Россия готова к разрыву с ЕС: Лавров сделал громкое заявление
Россия готова к разрыву с ЕС: Лавров сделал громкое заявлениеРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять