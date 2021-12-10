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Суд Лондона разрешил экстрадицию Ассанжа в США – ему светит 175 лет тюрьмы

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
10 декабря, 13:23
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Защита Ассанжа может оспорить этот вердикт
Основателя WikiLeaks Ассанжа Джулиана отправят в США
Основателя WikiLeaks Ассанжа Джулиана отправят в США / Фото: Коллаж: Сегодня

Высокий суд Лондона разрешил экстрадицию основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом сообщает Немецкая волна.

Таким образом в суде удовлетворили апелляцию Минюста США на решение суда низшей инстанции, который изначально экстрадицию запретил.

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С просьбой об экстрадиции Ассанжа обращались американские власти, однако суд в начале января отказал в выдаче основателя Wikileaks из-за опасности того, что Ассанж страдает депрессией и может совершить самоубийство, если его будут содержать в тюрьме усиленного режима.

Апелляционный суд принял 10 декабря доводы американской стороны и исключил риск самоубийства Ассанжа.

США дали гарантии Лондону

Соединенные Штаты подали апелляцию, заверив, что в случае экстрадиции Ассанжа США "не будут содержать его в экстремальных и изолированных условиях", а также согласятся на то, чтобы он отбывал любой срок на родине – в Австралии. Представитель США, юрист Джеймс Льюис заявил, что США представили Лондону "пакет гарантий" в связи с беспокойством суда.

Суд принял во внимание гарантии надлежащего обращения с Ассанжем и защиты его прав.

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В США ему грозит до 175 лет тюрьмы. Ассанжа обвиняют в краже и раскрытии секретной информации, которая имеет отношение к обороне.

Защита Ассанжа может оспорить этот вердикт.

Что этому предшествовало

Создатель WikiLeaks прославился расследованиями о деятельности спецслужб и публикацией секретных документов. После этого США обвинили его в разглашении гостайны и хакерском взломе.

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Основатель WikiLeaks был арестован по американскому ордеру в рамках американо-британского договора, и максимальное наказание, которое ему грозило после экстрадиции – пять лет лишения свободы.

В 2012 году Ассанж не предстал перед британским судом, который отпустил его под залог в 200 тыс. фунтов стерлингов (260 тыс. долларов по текущему курсу). Он не явился в суд, а укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В здании диппредставительства он провел семь лет, пока 11 апреля не был арестован в посольстве после того, как эквадорские власти дали на это согласие.

У Ассанжа вскоре начали наблюдаться серьезные проблемы с психикой – у него появились суицидальные мысли и была история с самовредительством.

23 мая 2019 года Минюст США предъявил основателю WikiLeaks 17 новых обвинений, на основании которых потребовал у Лондона экстрадиции Ассанжа. Речь идет о нарушении закона о шпионаже, в том числе раскрытии имен секретных источников информации и сговоре. Согласно заявлению Минюста, в случае обвинительного приговора Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы: максимум десять лет по каждому пункту обвинения, кроме первоначального, которое касается заговора с целью взлома компьютеров, за что предусматривается до пяти лет заключения.

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