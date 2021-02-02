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Суд над Навальным: силовики задержали уже 367 человек

2 февраля, 14:52

Денис Беспалов Денис Беспалов

Во время задержаний сотрудники ОМОНа иногда применяют силу и избивают задержанных

Пока в заседании суда по делу российского оппозиционера Алексей Навального объявлен перерыв, силовики задержали уже 367 человек, пришедших поддержать политика.

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Об этом сообщают россСМИ.

Задержания у здания суда. Источник: t.me/breakingmash

Судя по видеокадрам, которые публикуются в Сети, во время задержаний сотрудники ОМОНа иногда применяют силу и избивают задержанных.

ОМОН избивает задержанного. Источник: @Bessro4ka

Как известно, в судебном заседании по делу Навального объявлен перерыв на два часа. Такой долгий перерыв, по словам судьи, нужен для того, чтобы все успели пообедать.

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Задержание у здания суда. Источник: t.me/breakingmash

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Ранее сообщалось, что к зданию суда, где проходит слушание дела, стянули полицию и автозаки.

Напомним, 17 января Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево". Арест оппозиционера объяснили нарушением условий досрочного освобождения – реабилитацию Навального в Германии после отравления "Новичком" российские власти расценили как "уклонение от органов" и в конце 2020 года объявили политика в розыск. Теперь Навального могут посадить на 3,5 года.

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Россия суд задержание Алексей Навальный
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