Суд в Москве арестовал на 7 суток школьника, задержанного на протесте

Остальных задержанных арестовывают на от 10 до 12 суток

В России Тимирязевский районный суд Москвы арестовал среди более 20 человек, задержанных за участие в протестах в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, школьника.

Реклама

Об этом со ссылкой на правозащитника Алексея Прянишникова сообщает "МБХ медиа"

Отмечается, что суд арестовал более двадцати задержанных на 10 суток, а школьника – на семь.

"Льготы получил лишь один гражданин Франции, оштрафованный на 15 тысяч рублей, и школьник, получивший семь суток ареста", - рассказал правозащитник.

Он добавил, что к вечеру 3 февраля судьи стали арестовывать задержанных уже на 12 суток.

В тренде Почему маски нужно носить и после вакцинации: эксперты назвали 5 причин

Реклама

"Ходатайства о вызове в качестве свидетелей сотрудников полиции, задерживавших людей, пачками отклоняются, людям, находящимся второй день без сна и нормального питания, отказывают в отложении судебного разбирательства, несмотря на позднее время", – рассказал Прянишников.

Напомним, на акциях протеста в России во вторник, 2 февраля, после оглашения московским судом нового приговора Алексею Навальному, были задержаны по меньшей мере 1400 человек.

2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному, присудив вместо условного срока, к которому он был приговорен ранее, 3,5 года колонии общего режима. Сразу после вынесения приговора Навальному россияне вышли на новые протесты.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама