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Судно "Фортуна" возобновило укладку трубы "Северного потока – 2" в водах Дании

24 января, 21:01

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ранее США ввели против российского трубоукладчика санкции

Российская баржа-трубоукладчик "Фортуна" снова начала укладку трубы газопровода "Северный поток – 2" в водах Дании.

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Об этом сообщили в компании Nord Stream 2 AG.

Там отметили, что работы идут "в соответствии с полученными согласованиями".

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Напомним, 19 января Соединенные Штаты расширили санкции против России в рамках CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act – Закон о противостоянии противникам Америки посредством санкций), в том числе в отношении трубоукладчика "Фортуна" и владеющей ею компании "КВТ-Рус".

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