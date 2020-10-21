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Сурков теперь в театре: экс-"куратор Украины" в РФ появится в спектакле "Бесы"

21 октября, 00:28

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Премьера запланирована на ноябрь

Бывший "куратор Украины" в Кремле Владислав Сурков появится в премьерном спектакле "Бесы" по роману Достоевского московского Театра на Малой Бронной.

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Об этом сообщило российское РБК.

Прогон спектакля, срежисированного руководителем театра Константином Богомоловым, для приглашенных гостей прошел 20 октября, а премьера назначена на 10 и 11 ноября.

Впрочем, на сцену экс-помощник президента России Владимира Путина пока не выйдет.

"В спектакле есть видео, на котором Владислав Сурков произносит текст Достоевского", – рассказали в театре.

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театр спектакль достоевский Владислав Сурков
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