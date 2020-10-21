Сурков теперь в театре: экс-"куратор Украины" в РФ появится в спектакле "Бесы"

Бывший "куратор Украины" в Кремле Владислав Сурков появится в премьерном спектакле "Бесы" по роману Достоевского московского Театра на Малой Бронной.

Реклама

Об этом сообщило российское РБК.

Прогон спектакля, срежисированного руководителем театра Константином Богомоловым, для приглашенных гостей прошел 20 октября, а премьера назначена на 10 и 11 ноября.



Впрочем, на сцену экс-помощник президента России Владимира Путина пока не выйдет.

"В спектакле есть видео, на котором Владислав Сурков произносит текст Достоевского", – рассказали в театре.

В тренде Ученые открыли в теле человека ранее неизвестный орган

Реклама

Мы также сообщали, что российский актер Михаил Ефремов, который был приговорен к заключению из-за смертельного ДТП, нашел в тюрьме новое хобби – играет в пинг-понг.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама