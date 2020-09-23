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"Сварил на кухне, тихо отхлебнул": Навальный высмеял версию Путина о самоотравлении "Новичком"

23 сентября, 08:16

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Российский оппозиционный политик продолжает лечение в Германии

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который продолжает лечение в Германии после отравления "Новичком", иронично прокомментировал мнение президента РФ Владимира Путина о том, что яд он мог выпить сам.

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Навальный выложил в Instagram фото из больницы. В подписи к снимку политик шутит, что на самом деле планировал умереть в Омске, но "Путин его переиграл".

"Владимир Путин сообщил французскому коллеге: "Навальный мог сам проглотить этот яд".
Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", – вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!" – пишет политик.

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Путин считает, что Навальный мог сам отравиться "Новичком" – СМИ

Ранее оппозиционер Алексей Навальный потребовал от российских следователей вернуть ему изъятые личные вещи, поскольку те "не планируют начинать расследование его отравления".

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Ранее СМИ узнали, что вероятно правоохранительные органы Германии не смогут пока начать расследование отравления Навального, поскольку дело не находится в их юрисдикции.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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отравление Владимир Путин Алексей Навальный новичок

Источник: Сегодня

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