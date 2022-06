Свердловский губернатор отрубил световым мечом голову пропагандисту Соловьеву. Картина маслом

Евгений Куйвашев часто вступает в перепалки с российским пропагандистом, его коллега сделал фото, где губернатор Свердловской области убивает Соловьева

Игорь Кабец (фото слева) и Евгений Куйвашев ( фото справа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр города Первоуральск в Свердловской области Игорь Кабец разместил на своей странице "ВКонтакте" картинку, на которой губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отрубает световым мечом, как в "Звездных войнах", голову российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, которого еще называют "Рупор Кремля".

На фото Куйвашев изображен в одежде, которую носили джедаи в культовом фильме.

Кроме этого, Кабец сделал отсылку к культовой фразе из фильма "Да пребудет с тобой сила" (англ. May the Force be with you).

Виллу Соловьева залили "кровью"

В Италии на озере Комо виллу, принадлежащую российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, залили красной краской. Неизвестные забрызгали стены дома и написали на воротах "убийца".

Кроме того, итальянская финансовая полиция арестовала виллы российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Следователи Государственного бюро расследования (ГБР) Украины собрали необходимый пакет документов для объявления российского телеведущего, пропагандиста, члена правящей политической партии "Единая Россия" Владимира Соловьева в международный розыск. Документы в ближайшее время направят зарубежным коллегам.

11 марта по результатам собранных доказательств в уголовном производстве ему было сообщено о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжким последствиям – гибели людей.