Сызрань ждет вас! Россия самоликвидировалась из организации при ООН

В этом соглашении РФ оставалась как правопреемница Советского Союза

РФ вышла из еще одного соглашения / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия вышла из состава Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Распоряжение подписал премьер-министр правительства России Михаил Мишустин.

"В соответствии со статьей 36 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации", – говорится в тексте распоряжения.

Ряд развитых стран, в которых в том числе развит туризм (США, Великобритания, Бельгия, Новая Зеландия, страны Северной Европы, и т. д.), не являются членами Всемирной туристской организации.

Реклама

В апреле Всемирная туристская организация ООН заявила, что страна-агрессор выйдет из состава организации до конца текущего года, но Россия, не дожидаясь итогов голосования, сама объявила о намерении покинуть организацию.

РФ нарушает международные соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что с 2014 года Россия нарушила около 400 разных международных договоров, сторонами которых являются государства.