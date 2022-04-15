ВСУ уничтожили крейсер "Москва" и в России начался таинственный переполох

Потянет ли "убийца авианосцев" за собой на дно правящую верхушку России

Корабль утонул и с этим что-то нужно делать... / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Что сейчас происходит в Кремле, наверное, ни одна самая продвинутая разведка в мире доподлинно не знает. Однако вчера, 14 апреля, в Москве царила необычная активность. Закулисье Кремля пришло в движение сразу после сообщения о блестящей работе ВСУ по уничтожению флагмана черноморского флота России крейсера "Москва".

Как пишут британские СМИ, это не только оголило весь ЧФ РФ перед украинскими "Байрактарами" ("Москва" была единственным кораблем этого флота с системой ПВО большого радиуса действия), это еще пошатнуло силовое господство России в Черноморском регионе.

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Видимо, осознав всю полноту потери, в Москве и началось...

Странные перелеты

Первое, что на сервисе по отслеживанию авиарейсов заметили журналисты после уничтожения "Москвы", – странные маршруты российских самолетов .

Был замечен один рейс, который из Санкт-Петербурга с залетом в Москву прибыл в Севастополь. "Самолет с указанным бортовым номером RF-85856 относят к военно-морскому флоту России", – отметил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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Затем появилась информация, что из Москвы вылетело сразу семь спецбортов. Об этом также свидетельствовали данные сервиса по отслеживанию авиарейсов.

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Был ли инфаркт

Пока в Москве на протяжение 14 апреля решали, признавать ли уничтожение своего черноморского флагмана или опять рассказывать всему миру, что российские корабли не тонут, так и не появился с официальным заявлением министр обороны России Сергей Шойгу.

Днем российский бизнесмен Леонид Невзлин сообщил, что у немолодого военачальника произошел обширный инфаркт. Якобы Шойгу находится в реанимации, подключен к медицинским приборам и непонятно, чем все это закончится.

Напомним, что из поля зрения Шойгу пропал сразу после того, как украинская армия начала систематически уничтожать колонны российской техники, а за две недели так называемой "спецоперации" ни один крупный город Украины не оказался в руках противника.

Аресты

Эксперты отмечают, что высшему военному руководству России и всем причастным к вторжению в Украину придется держать ответ перед президентом Владимиром Путиным за провал его войны. Скорее всего, аресты уже начались.

11 апреля бывший депутат Госдумы Илья Пономарев сообщил об аресте экс-помощника президента России Владислава Суркова, который в 2014 году курировал захват части Донецкой и Луганской областей Украины.

"Вы будете смеяться, но российские z-источники сообщили нам об аресте Владислава Суркова. Владислав Сурков находится под домашним арестом. Сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года", – сообщил Пономарев.

По данным Леонида Невзлина, за провал войны в Украине уже арестовали 20 генералов Минобороны России. В Кремле считают, что эти военные с 2014 года украли около 10 миллиардов долларов, которые Путин выделил на подготовку блицкрига.

Теперь стоит ожидать, что Путин отправит кого-то в заключение за подбитую украинцами "Москву".

Ситуация