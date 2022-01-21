"Так ломанем, что мало не покажется": Лукашенко задирается к НАТО

Самопровозглашенный президент заявил, при каком условии может быть война

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Беларуси не хотят войны со странами Запада и НАТО и ее невозможно победить.

Об этом сообщил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, прокомментировав возможное обострение с Западом и НАТО.

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"Ломанем так..."

"Мы не хотим войны, мы не хотим воевать. Еще и потому, что мы – люди с памятью и помним, какая была война у нас. По-любому, мы воевать не хотим – ни мы, ни русские. Знаете слова этой песни? Нет, мы не хотим", – заявил он.

По словам Лукашенко, война возможна при одном условии:

"Если нас будут не просто постоянно дергать, как они сейчас делают, разворачивать против нас армии, запугивать и ставить нас на грань выживания разными рода санкциями, а еще более того – угрожать нам... Я говорю сейчас как председатель Совета Союзного государства: мы тогда ломанем так, что мало не покажется".

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"Нас невозможно победить"

"Поэтому с нами не надо связываться. Нас невозможно победить. И по духу мы люди такие, и по территории – от Бреста до Владивостока. Уже многие пробовали – мы помним последние три-пять веков. Чем это закончилось? Если кто-то не вразумел это, мало не покажется", – сказал Лукашенко.

Напомним, в сентябре Россия и Беларусь провели у границ Украины масштабные военные учения "Запад-2021", в которых приняли участие десятки тысяч военных.

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