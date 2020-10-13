"Так тому и быть": Лавров грозится разорвать общение со странами ЕС

Глава МИД хочет, чтобы Запад обращался к Москве уважительнее

Нынешние дипломаты из стран Евросоюза относится к России без уважения, поэтому Кремль может временно "перестать с ними общаться".

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Об этом, как сообщает "Интерфакс", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться", – сказал он на форуме "Валдай" 13 октября.

Лавров напомнил, что, по словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, наладить геополитическое партнерство с Россией невозможно.

"Так тому и быть, если они этого хотят", – подчеркнул Лавров.

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Он утверждает, что уже высказал Верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю свои претензии.

"Россия хочет понять, можно ли вообще какой-либо бизнес вести с ЕС в нынешних условиях", – добавил Лавров.

Напомним, накануне Европейский Союз поддержал инициативу Франции и Германии о введении санкций против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, а также продлил еще на год санкции из-за покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании.

В ответ на это Кремль обвинил Париж и Берлин в нежелании сотрудничать и в угрозах и шантаже.

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