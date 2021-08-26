Когда песня строить и жить не помогает. "Талибан" запретит жителям Афганистана слушать музыку

Талибы заявили о своем намерении "восстановить страну, разрушенную десятилетиями войны"

Талибы хотят убедить граждан не слушать музыку. Фото: коллаж "Сегодня"

Жителям Афганистана запретят слушать музыку. Об этом заявил представитель "Талибана", захватившего власть в стране, Забихулла Муджахид в интервью The New York Times в четверг, 26 августа.

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"Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей (не слушать музыку – Ред.), вместо того, чтобы оказывать на них давление", – сказал Муджахид.

По его словам, талибы стремятся "восстановить страну, разрушенную десятилетиями войны".

"Мы хотим построить будущее и забыть о том, что происходило в прошлом", – добавил Муджахид.

В то же время женщины, по его словам, в долгосрочной перспективе смогут вернуться "к своим повседневным делам". Он утверждает, что опасения относительно принуждения оставаться дома и полностью закрывать лицо на публике безосновательны. Также Муджахид добавил, что требование, чтобы женщину на публике сопровождал мужчина-родственник, трактовали неправильно – это якобы относится только к поездкам продолжительностью три дня и более.

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"Если они ходят в школу, офис, университет или больницу, им не нужен махрам (сопровождающий мужчина – Ред.)", – сказал Муджахид.

При этом он рекомендовал афганским женщинам оставаться дома, пока всех боевиков "не научат", как правильно обращаться и вести себя с ними.

Относительно эвакуации афганцев, работавших с международными силами в Афганистане, Муджахид заявил, что тех, у кого есть необходимые документы, якобы не останавливают на въезде в аэропорт.

"Мы сказали, что людям, не имеющим надлежащих документов, не разрешается выезжать. Им нужны паспорта и визы в страны, в которые они собираются, а затем они могут улететь самолетом. Если их документы действительны, то мы не будем спрашивать, чем они раньше занимались", – сказал Муджахид.

"Они (западные страны – Ред.) не должны вмешиваться в дела нашей страны и лишать наших человеческих ресурсов: врачей, профессоров и других людей, которые нам нужны здесь. В Америке они могут стать уборщиками или поварами. Это бесчеловечно", – подытожил Муджахид.

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Ранее сообщалось, что боевики движения "Талибан", захватившие власть в Афганистане, поместили под домашний арест бывшего президента страны Хамида Карзая и председателя Высшего совета национального примирения Абдуллу Абдуллу.

Что происходит в Афганистане

Напомним, после того как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.

13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.

Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.

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