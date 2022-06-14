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Террорист Гиркин раскрыл тайну, как в "ЛНР" ловят рыбаков и бросают на фронт

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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14 июня, 19:59
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По словам "экс-министра обороны ДНР", мобилизованных вооружают винтовками Мосина
Игорь Гиркин-Стрелков рассказал, что рыбаков забирают на войну в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"
Игорь Гиркин-Стрелков рассказал, что рыбаков забирают на войну в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

В так называемой "ЛНР" из-за огромного числа уклонистов начали охоту на рыбаков. Операцию по ловле рыбаков провели "за один день". В результате мужчин мобилизовали.

Об этом сообщил "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков.

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"Провели рейд по рыбалкам, нахватали мужиков и мобилизовали", – заявил он.

Гиркин-Стрелков отметил, что мобилизованных вооружают винтовками Мосина.

"Каски СШ-43, сапоги, самая элементарная форма, которая рвется, потому что сшита из дер*ма… На батальон дают два пулемета! Даже не "Утес", а ДШК, пару АГС… И эти батальоны выдвигают на передовую!" – добавил "экс-министр обороны ДНР".

Гиркин-Стрелков занервничал и призвал "ДНР" мужаться

Война в Украине почти сразу пошла не по сценарию Российской Федерации – "блицкриг" провалился, и российскому командованию пришлось менять тактику по ходу сражений на фронте. Сейчас украинские военные давят на оккупантов на юге нашей страны и стойко держатся на востоке, что вводит в панику российских захватчиков.

Например, "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков прокомментировал, что будет, если украинская армия будет иметь успех на херсонском, харьковском и изюмском направлениях.

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"Призываю к мужеству тех солдат и офицеров "Донецкой народной республики", которые были мобилизованы, которых загнали в те ситуации, в которых они сейчас находятся, но которым необходимо сейчас выполнять свой долг в первую очередь для защиты своей земли. Не Донецка и Луганска, а Херсона, Харькова и Изюма. Потому что если мы потеряем Херсон, Харьков и Изюм (Херсонская область имеется в виду), те позиции, которые у нас сейчас там есть, то вопрос снова станет о Донецке и Луганске. А разбивать голову о многолетние укрепления в Донецке и Луганске уже попробовали – не получилось. "Мясом" получалось закидывать только в первые дни войны. Сейчас уже не получается, просто потому что людей не хватает", – рассказал он.

Ранее мы рассказывали, что опальный "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков входит в клан, который готовит свержение президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал журналист Дмитрий Гордон в интервью Василию Голованову на Youtube-канале "Україна 24".

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