The Guardian: Захват портов и расширение "республик" вместо вторжения – новый план Путина

В британской газете появилась статья-анализ, где рассматривается вероятность плана "Б" на случай отказа от полномасштабного вторжения в Украину.

The Guardian: Россия может ограничиться расширением "республик" и сухопутным коридором в оккупированный Крым / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин в связи с текущей ситуацией может отказаться от полномасштабной войны с Вооруженными силами Украины вплоть до боевых действий в Киеве, но взамен создать эскалацию на Донбассе с целью расширения территорий так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом пишет международный обозреватель Саймон Тисдалл в своей статье для The Guardian.

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Захват новых территорий на Донбассе

По словам автора, Россия может повторить грузинский сценарий 2008 года, признав независимость "ЛНДР". Кстати, сегодня стало известно, что в понедельник, 21 февраля Госдума РФ должна рассмотреть ряд вопросов в связи с обострением ситуации на Донбассе.

"Россия могла бы выбрать более ограниченное и менее рискованное наступление, чтобы захватить дополнительные территории на востоке Украины и Донбассе. И принять при этом независимость промосковских "республик", как в Грузии в 2008 году", – считает автор статьи в The Guardian.

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Более того, в ОДКБ (военно-политический союз, организованный Россией, в который также входят Беларусь, Казахстан и другие) заявили о возможности ввести военный контингент на территорию ОРДЛО под видом "миротворцев".

"Сухопутный мост" в Крым

Еще одним направлением для атаки могут стать портовые города Украины. Среди них, как указывает Саймон Тисддал, – Мариуполь (Азовское море) и Одесса (Черное море).

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В тексте указано, что такие военные маневры со стороны Кремля могут быть сделаны для создания "сухопутного моста" в Крым.

Ведь, как известно, сейчас Российская Федерация пользуется построенным Крымским мостом. В тоже время остается критическая ситуация с запасами воды на украинском оккупированном полуострове.

Риски сохраняются

Но даже эта военная авантюра Владимира Путина, скорее, обернется провалом. В The Guardian пишут, что Россия в таком случае понесет большие потери, а общественное мнение может обернуться против хозяина Кремля.

Автор статьи также отметил Вооруженные силы Украины, которые "просто так не победить".

"Гражданские лица могут присоединиться к бою. США и Великобритания не исключают вооружения бойцов сопротивления, как во времена советской оккупации Афганистана. Британские министры прогнозируют затянувшуюся "трясину", в которой Россия понесет значительные потери", – пишут в британской газете.

Какие шансы на вторжение

Напомним, что в Белом доме до сих пор уверены в том, что Путин принял решение атаковать Украину. Джо Байден заявил, что это может случиться в течение нескольких дней. В том числе речь идет и о боевых действиях в Киеве.

Украинская сторона более скромно отмечает вероятные планы Кремля по "вторжению". Секретарь СНБО Алексей Данилов, который отрицает высоких рисков полномасштабной войны, заявил, что на сегодняшний день задача Кремля – заставить украинскую армию отвечать на провокации на Донбассе.