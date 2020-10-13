"Тихий, спокойный, на охоту ходил": что рассказывают о расстрелявшем автобус в России

Даниил Монахов, который сегодня расстрелял бабушку и автобус в поселке Нижегородской области России был тихим парнем, который любил ходить на охоту.

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Об этом рассказал сосед его бабушки в поселке Большеорловском, передает телеграм-канал Mash.

"Он тихий, спокойный, учится. У него официальное разрешение было, на охоту ходил", – сообщил мужчина

Сосед о стрелке из Нижнего Новгорода Данииле Монахове

По словам соседа, 18-летний Монахов периодически приезжал в поселок в Нижегородской области и ходил на охоту с отцом, который живет тут же. Также мужчина рассказал, что ружье парень получил недавно, жалоб среди местных на него не было.

В то же время, как сообщает ТАСС, в российских правоохранительных органах считают, что Монахов увлекался компьютерными играми, огнестрельным оружием и сталкерингом.

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"Предварительное расследование показало, что Монахов увлекался огнестрельным оружием: его тактико-техническими характеристиками, конструктивными особенностями и историей. Также он увлекался компьютерными играми. Кроме этого, в числе его хобби сталкеринг – экстремальный индустриальный туризм. Он состоял в социальных сетях", – рассказал источник агентства.

Тем временем число жертв нижегородского стрелка выросло до четырех – в больнице умерла его бабушка. В лечебном учреждении остаются еще двое раненых.

Напомним, в понедельник, 12 октября, 18-летний Даниил Монахов, который приехал погостить к бабушке из Нижнего Новгорода, расстрелял ее во время ссоры, а затем открыл огонь по соседу, прибежавшему на звуки выстрелов. Потом он выбежал на улицу и открыл стрельбу на остановке, в результате которой пострадали пассажиры автобуса.

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