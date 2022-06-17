Токаев пошел против Путина: Казахстан не признает квазигосударства "Л/ДНР"

Президент Казахстана решил вспомнить об уставе ООН

Путин не понял, что это было / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил не признавать самопровозглашенные образования в Донецкой и Луганской областях Украины, о чем он решил заявить прямо на Петербургском международном экономическом форуме, таким образом испортив весь праздник международному преступнику Владимиру Путину.

Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24".

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"Территориальная целостность государства – это святое понятие. А другие утверждают, что любые народы находящиеся в составе того или иного государства имеют право на собственное государство и могут отделиться по собственному желанию. Но вообще подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будут реализованы на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, возникнет более 500 или 600 стран. Конечно же это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен по отношению к квазигосударствам, коими на наш взгляд, является Луганск и Донецк", – заявил Токаев на Форуме.

В этот момент на сцене сидел главный идеолог независимости "Л/ДНР" – Путин.

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