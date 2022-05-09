Торжество кремлевских старцев – что осталось за кадром парада 9 мая в Москве

Организаторы экономили на спецэффектах и безопасности, а Путин едва смог дочитать до конца свою речь

Сценарий главного праздника кремлевских старцев, ставших теперь скаредными и жестокими, не менялся уже три года. Идут по накатанной, но принялись экономить на всем. / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице России прошел парад по случаю 9 мая. Этого события ждали с напряжением. Путин должен был объявить Украине войну и начать мобилизацию. Ничего такого не случилось. Парад вообще оказался тусклым: его сценарий ни разу не меняли с 2019 года. Бункерный дед выглядел больным, кремлевские бонзы почти не улыбались. "Сегодня" собрал интересные моменты, на которые не все обратили внимание.

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Одухотворенные лица победителей на vip-трибуне / Фото: Youtube \ Истории из России

Все сидели мрачные

Перед парадом на трибунах царило напряжение. Никто не улыбался.

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Одним из первых кремлевских начальников камера показала мэра Москвы Собянина. Он ходил возле одной из трибун с мрачным лицом.

Покер-фейс держала на лице и глава совфеда рф Валентина Матвиенко. В Кремле она также известна прозвищем "Валька-стакан". В огромных солнцезащитных очках она походила на сову, которой надо похмелиться.

Патриарх Кирилл всем кланялся в пояс и щурился. Из-за этого казалось, что он улыбается. Но нет, патриарх уселся и тоже состроил кислую мину.

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Точно улыбался Лавров – но только пока шел к трибунам. А когда дошел, помрачнел и скромно сел в сторонке.

Исключение – зампред совбеза и бывший президент Медведев. Он все время вставал с места, кому-то махал руками. С его лица не сходила открытая улыбка дебила.

Вероятно, собравшиеся думали об одном. Сейчас появится Путин, объявит всеобщую мобилизацию или вытворит еще какую-нибудь дикую вещь, которая еще больше осложнит всем жизнь. Но путину было явно не до мобилизации.

На трибуне, занятой высшими чиновниками России, все сидели с мрачными лицами. Один Медведвев улыбался, как дебил. / Фото: Youtube \ Истории из России



Путина стало тошнить, пока он выступал

Сценарий парада не меняли уже три года. И в 2020, и в 2021 точно так же выступал Путин; затем прошли колонны солдат, проехала техника – как и в этом году; пролетели самолеты, такими же, как в прошлые годы косяками и даже в схожей последовательности.

Было лишь одно отличие: сценарий "раскрасили" невыносимо долгими паузами. Периодически на Красной площади повисало томительное молчание, когда ничего не происходит, и людей начинает охватывать тревога. Одна такая пауза была и в речи Путина – он вдруг замолк на 10 секунд.

Путин появился на трибуне последним из випов. Видно было, что он заметно располнел. Щеки обвисли, болтается второй подбородок. Также было заметно, что чувствует себя путин неважно. Он было начал приветственно махать руками, улыбался, но потом склонил голову и принялся кусать губы.

Больше всех Путину обрадовались пенсионеры в орденах на гостевой трибуне. Большинство повскакивало с мест. Но не все. Некоторые не улыбались и смотрели мрачно. И даже не встали, когда путин протягивал им руку.

Смертельный трюк ветерана: руку подал, но не поднялся / Фото: Youtube \ Истории из России

Проходя к своему месту, Путин непонятно зачем на миг замер и принялся разглядывать табличку на спинке пустовавшего голубого креслица. На табличке было написано: "С.К. Шойгу".

На этот раз Шойгу отсутствовал не по болезни. Он принимал парад.

По дороге к своему месту путин задержался возле пустующего кресла с табличкой "Шойгу" / Фото: Youtube \ Истории из России

Потом Путин взял слово – но ничего интересного не сказал. Вот весь его спич в один абзац:

Защита родины всегда была священна — за нее сражались Минин и Пожарский, участники Бородинской битвы, бились под Москвой, Ленинградом, Киевом, Минском. В эти дни военные сражаются за наших людей в Донбассе. Россия всегда выступала за систему безопасности в Европе. Мы предлагали это НАТО, но они нас не услышали. США унижают своих сателитов в Европе, но мы — другие. Мы не откажемся от веры и традиционных ценностей. Сегодня сражаются ополченцы Донбасса и бойцы российской армии. Гибель каждого солдата — горе для нас, семьям погибших будет оказана поддержка. Слава нашим вооруженным силам. Ура!

Свою речь Путин зачитал по бумажке. При этом он много раз путал падежи. Иногда ему непросто давались сложные слова.

В какой-то момент Путин сделал паузу в 10 секунд, щеки у него затряслись и заиграл кадык. Камера как раз в этот момент неудачно показала фюрера впрофиль. Показалось, что Путина сейчас стошнит на книжечку с текстом речи. Текст, кстати, был написан очень крупными буквами.

Запнулся Путин на словах про упреждающий отпор агрессии, который дала Россия. Конкретно на фразе – "решение суверенной, сильной, самостоятельной страны".

Выступая с речью, Путин вдруг замолчал секунд на 10. Казалось, его тошнит / Фото: Youtube \ Истории из России





Речь Путина продолжалась 9 минут, включая "минуту молчания", занявшую секунд 20. Затем начался парад.

Начался вовсе не с победной песни – а со "вставай страна огромная". Песня "Священная война" была написана в июне 1941. Диктор при этом говорил о флаге над Рейхстагом. И его текст абсолютно не соответствовал смыслу песни.



Тайна лимузина Шойгу

Парад начался с того, что из ворот Спасской башни принимать парад выехал Шойгу – приверженец ванн из экстракта оленьих рогов, главный шаман кремля и по совместительству министр обороны РФ.

Это было одно из немногих появлений Шойгу на публике. Министр обороны воющей страны в последнее время почти не показывается. С частотой примерно раз в неделю его вытаскивают на различные совещания.

Выезжая на площадь на своем черном лимузине, шаман демонстративно перекрестился. Выглядел Шойгу, в отличии от Путина, превосходно.

Лимузин Шойгу, как и лимузин руководившего парадом генерала армии Салюкова – продукт российского автопрома. Это вовсе Rolls-Royce Ghost, как некоторые думают. На самом деле это Rolls-Royce Ghost, который разобрали, скопировали и собрали заново, но с худшими техническими характеристиками и искаженным внешним видом, в Елабуге по чертежам института НАМИ. То, что русские называют "импортозамещение".

Министр Шойгу принимал парад на ухудшенной версии роллс-ройса. Это называется "импортозамещением" / Фото: Youtube \ Истории из России



Какую технику показали на параде

Вначале прошла "техника победы". Это были антикварные танки Т-34, самоходки СУ-100.

Парад техники каждый год начинается с "танка победы" Т-34 / Фото: Youtube \ Истории из России

Затем проследовали современные танки и БТРы, которые, как оказалось отлично горят под ударами джавеллинов, выпущенных бойцами ЗСУ. И прочая техника.

Бронеавтомобили "тигр" и "тайфун" показали дважды. Сначала военные, потом полицейских частей.

Вот список техники, которую нам удалось разглядеть:

БМП-2м, БМП-3 с комплексом динамической защиты

Боевые машины поддержки танков

Танки Т-72Б3, Т-14 "Армата", Т-90М "Прорыв"

Артиллерийские комплексы "Коалиция СВ"

РСЗО Торнадо-С

Ракеты Искандер М

ЗРК ТОР М2, БУК М3

Комплексы С300В4

БРДМ "Ракушка"

ТОС-1А

ЗРК ВКС Панцирь-СМ

С350 "Витязь"

Стратегический ракетный комплекс ЯРС, технические характеристики которого держатся в секрете. Известно, что у ракет комплекса – несколько ядерных боеголовок.

Главный козырь кремлевского фюрера. Комплексы ЯРС предназначены для ударов ядерным оружием, их точные характеристики держат в секрете / Фото: Youtube \ Истории из России

Затем пошли вертолеты и самолеты. Визуально – их было поменьше, чем в 2021. Но последовательность примерна та же:

Вертолеты Ми-26, Ми-8 АМТША, Ми-35М, К-52 Аллигатор

Авиационный комплекс наведения А-50У

Самолеты Ту-160, Ту-022 М3, Су-24м

Крыло МиГ-31к

10 самолетов Су-34, Су-30СМ, Су-35

Не было самолета судного дня, о котором ранее писала пресса. Вообще не было ничего нового – все это добро показывали на парадах в предыдущие годы.

Пролет авиации прошел по сценарию прошлых лет и в той же последовательности / Фото: Youtube \ Истории из России

Слава кремлевским старикам!

Московский парад стал унылым и косным, как и местные правители. Самый молодой генерал армии – это "дон" Кадыров. Шойгу и начальнику генштаба Герасимову по 66 лет, Путину – 69, Лаврову – 72. Как под конец СССР Россией правит косная, кровожадная и скаредная геронтократия.

Сэкономили даже на визуальных эффектах во время трансляции. Например, в прямой эфир вмонтировали запись, на котором камера находится прямо под соплами взлетающего истребителя. Огромное сопло светится фиолетовым. Эти кадры повторились с парада 2021 года.

Или вот еще эффект. Во время прохождения боевой техники камера "влетела" в дуло танка, оказалась в кабине, там видны ноги танкиста, голова которого высунулась в люк. Это тоже вмонтировали с парада прошлых лет.

На новые трюки и безопасность денег пожалели. Заметно поубавилось количество спецтехники, пожарных и скорых на подступах к Красной площади в сравнении с предыдущими годами.

Парад в эконом-варианте закончился исполнением песни "день победы". Хор с каменными лицами чеканил слова про "этот праздник, со слезами на глазах", а с трибун на него взирали мрачные глаза состарившихся правителей некогда великой страны, готовых теперь уничтожить мир, ради спасения которого Россия когда-то пожертвовала двадцатью миллионами жизней своих соотечественников.