Требовал кофе: в России пассажир авиарейса угрожал взорвать самолет

В четверг, 31 декабря, 61-летний пассажир рейса "Нижневартовск-Домодедово" пригрозил взорвать самолет. Мужчина требовал, чтобы ему налили кофе.

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Об этом сообщает Ni Mash.

Инцидент произошел в небе над Нижним Новгородом. Там житель Подмосковья Сергей Богинский захотел кофе. А чтобы ему немедленно его принесли, начал угрожать взрывом.

"До этого он выпил, ему вполне прилично дало, и разум полетел. В итоге был выдвинут ультиматум: кофе, три минуты, одежда, мотоцикл", – говорится в сообщении.

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Экипажу удалось успокоить мужчину. Нарушителю теперь грозит уголовное наказание.

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Ранее мы сообщали, что в США в международном аэропорту Лас-Вегаса мужчина забрался на крыло самолета авиакомпании Alaska Airlines, который готовился к отлету в Портленд.

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