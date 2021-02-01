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"Третья дочь Путина" неожиданно отреагировала на протесты в России

1 февраля, 13:36

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Елизавета Кривоногих выступила против насилия в отношении демонстрантов

Россиянка Елизавета Кривоногих, которую журналисты называют "третьей дочкой" президента РФ Владимира Путина, неожиданно выступила против насилия в отношении участников акций со стороны силовиков в своей стране.

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После протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального на странице в Instagram, где девушка подписала как "Луиза Розова", она разместила в "сториз" фотографию плаката митинга в Москве в 1989 году с надписью "Переплавим резиновые дубинки на презервативы!".

"Make love, not war", – подписала Елизавета следующее фото, призвав заниматься любовью, а не войной.

Напомним, что о шикарной жизни ранее неизвестной "дочери" Путина стало известно из журналистского расследования издания "Проект". Оказалось, что семье Кривоногих принадлежит собственность на сумму 100 млн долларов.

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По данным Навального, после рождения Елизаветы в 2003 году ее мать Светлана стала акционером банка "Россия" и получила несколько больших квартир в Санкт-Петербурге.

Как мы уже писали, минувшие выходные стали в России вторыми подряд, когда жители страны массово выходили на протесты в поддержку Алексея Навального, арестованного по прилете после лечения в Германии.

Видео: Сегодня

По данным правозащитников, всего в этот день по стране задержали более 5,4 тысяч участников акций (включая более 80 журналистов). В Европейском Союзе уже выразили обеспокоенность непропорциональным применением силы против протестующих и журналистов.

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Россия протесты демонстрации Владимир Путин акции протеста
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