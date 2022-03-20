Трибунал для Путина. Президента РФ хотят осудить за войну против Украины

В мире собирают подписи для петиции, чтобы создать трибунал для президента страны-агрессора и наказать его за все преступления

Путина хотят судить за войну в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В мире предложили создать Международный специальный трибунал над президентом РФ Владимиром Путиным. Главу страны-оккупанта хотят лично судить за войну в Украине и другие преступления против человечества.

Об этом сообщил лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

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Экс-премьер призвал людей подписать эту петицию, чтобы Путин лично заплатил за все преступления.

"Вместе мы сможем наказать Путина за вторжение в Украину и преступления против человечества. Петицию уже поддержали бывшие премьеры Великобритании – Гордон Браун и Джон Мейджор. За два дня она собрала более 850 тысяч голосов", – написал он.

Отметим, по состоянию на 8:40 20 марта петиция набрала уже 904 тысячи голосов. Подписать петицию можно по этой ссылке.