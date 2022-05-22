Тролль уровня бог! Блинкен захотел посвятить Путину песню (видео)

Глава Госдепа пожаловался, что сотрудники не дали ему спеть под гитару

Блинкен пожаловался, что ему не дали спеть песню для Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Госсекретарь США Энтони Блинкен решил посвятить президенту России Владимиру Путину песню под гитару.

Об этом он рассказал во время выступления в Джорджтаунском университете, сообщает пресс-служба Госдепа США.

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"Мои сотрудники не разрешили мне принести сюда гитару, чтобы спеть песню Тейлор Свифт "We Are Never Ever Getting Back Together" для Путина. Сказали, что это будет "недипломатично" и "кринжово", – сообщил Блинкен.

Его слова были встречены смехом и аплодисментами.

Блинкен рассказал о новом опасном оружии Путина

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия в войне. Он призвал Кремль прекратить блокаду украинских портов, чтобы возобновить экспорт продовольствия для миллионов людей во всем мире.