Тролль уровня бог! Блинкен захотел посвятить Путину песню (видео)

Госсекретарь США Энтони Блинкен решил посвятить президенту России Владимиру Путину песню под гитару.
Об этом он рассказал во время выступления в Джорджтаунском университете, сообщает пресс-служба Госдепа США.
"Мои сотрудники не разрешили мне принести сюда гитару, чтобы спеть песню Тейлор Свифт "We Are Never Ever Getting Back Together" для Путина. Сказали, что это будет "недипломатично" и "кринжово", – сообщил Блинкен.
Его слова были встречены смехом и аплодисментами.
Блинкен рассказал о новом опасном оружии Путина
Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия в войне. Он призвал Кремль прекратить блокаду украинских портов, чтобы возобновить экспорт продовольствия для миллионов людей во всем мире.
"Похоже, российское правительство считает, что использование еды в качестве оружия поможет добиться того, чего не удалось его вторжению, – сломить дух украинского народа", – сказал госсекретарь США.