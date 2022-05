Тролль уровня бог! Блинкен захотел посвятить Путину песню (видео)

Госсекретарь США Энтони Блинкен решил посвятить президенту России Владимиру Путину песню под гитару.

Об этом он рассказал во время выступления в Джорджтаунском университете, сообщает пресс-служба Госдепа США.

"Мои сотрудники не разрешили мне принести сюда гитару, чтобы спеть песню Тейлор Свифт "We Are Never Ever Getting Back Together" для Путина. Сказали, что это будет "недипломатично" и "кринжово", – сообщил Блинкен.