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Турция обвинила США, РФ и Францию в поставках оружия Армении

18 октября, 20:32

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Эрдоган также заявил, что Армения во второй раз нарушила режим прекращения огня

Россия, США и Франция поставляют оружие Армении. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время съезда своей партии в провинции Ширнак, передает Hurriyetdailynews.

"Минская группа ОБСЕ, состоящая из России, США и Франции, оказывает Армении всестороннюю поддержку с вооружением", — заявил президент Турции.

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Он также отметил, что армянская сторона повторно нарушила перемирие с Азербайджаном.

"Запад не на стороне Азербайджана. В очередной раз Армения нарушила режим прекращения огня. Говорит ли об этом Запад? Но когда Турция говорит об этом, они жалуются, что Турция никогда не молчит", – добавил он.

Напомним, в Азербайджане заявили, что армянские военные пытаются наступать в Нагорном Карабахе.

Ранее Армения заявила, что Азербайджан начал новое наступление в Нагорном Карабахе.

Напомним, в субботу, 17 октября, Республика Армения и Республика Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов по местному времени (23:00 по Киеву) 18 октября.

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Первое перемирие в нынешнем противостоянии за Нагорный Карабах было заключено в результате 10-часовых переговоров с 12:00 10 октября. Однако боевые действия так и не прекратились.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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