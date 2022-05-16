Тяжелая Zuzana поможет бойцам ВСУ отправлять захватчиков в ад

По меньшей мере 8 словацких самоходных артиллерийских установок будет передано ВСУ

Украинские военные уже обучаются на САУ Zuzana 2. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские военные начали проходить обучение для дальнейшего использования словацких самоходных артиллерийских установок Zuzana 2. Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь в интервью изданию Aktuality.

"Я могу подтвердить – и вы первые, кому я это подтвердил, – что обучение украинцев на этой технике уже идет, поэтому есть серьезный и очень интенсивный интерес", – сказал Надь.

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Министр также отметил, что Украина и Словакия еще не подписали соглашение о закупке этой техники.

"Следует отметить, что это машины, которые находятся в производстве. То есть какие-то мы должны отдать сразу или в ближайшие недели, а какие-то потом, в ближайшие месяцы", – подчеркнул Надь.

Он добавил, что по меньшей мере восемь единиц САУ будет передано ВСУ.

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"Сейчас украинцы имеют очень интенсивный интерес, особенно к наземным технологиям. Системам противовоздушной обороны и противотанковым управляемым ракетам. Это три сферы, на которых сейчас сосредоточена международная помощь", – сказал глава Минобороны Словакии.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на саммите на авиабазе Рамштайн в Германии, в котором участвовали более 40 министров обороны, было принято решение выделить Украине дополнительное вооружение.

Также мы рассказывали, что США дают Украине сверхновые дроны-камикадзе и гаубицы.