91-летний Михаил Горбачев угодил в больницу. Что случилось

У бывшего советского генсека, первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева проблемы с почками, поэтому ему приходится регулярно проходить процедуру гемодиализа.
Об этом сообщает российский телеграм-канал Mash.
"Точные диагнозы не афишируют, но бывшего генсека около года наблюдают врачи. А недавно стали возить на диализ в московскую больницу. Время от времени Горбачеву проводят очистку крови", – говорится в сообщении.
В "Горбачев-Фонде" воздержались от комментирования информации о состоянии здоровья Михаила Горбачева. Руководитель пресс-службы Фонда Павел Палажченко объяснил это этическими соображениями.
"Это медицинская информация. Ее идет много, в разное время. Мы никогда ее не комментируем, уважая неприкосновенность частного лица", – сказал он.
Проблемы со здоровьем у Горбачева
Состояние здоровья Михаила Горбачева периодически ухудшается не первый год. В 2016 году ему поставили кардиостимулятор, тогда же он по состоянию здоровья отказался лететь на международную конференцию в Прагу. В июне 2019-го сообщалось о госпитализации политика, в декабре того же года Горбачев попал в больницу с воспалением легких.
Ранее мы сообщали, что Муратов раскрыл правду о здоровье Горбачева.
Также напомним, СССР можно было сохранить даже после путча: Горбачев раскрыл детали.