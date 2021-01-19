У него и стрип-клуб есть? Как выглядит дворец Путина изнутри (фото)

Кто-то явно двинулся на роскоши – Навальный о Путине и его жилищи

Дворец президента России Владимира Путина поражает не только своими масштабами, но и ненормальной озабоченностью роскошью. Один из подрядчиков, работавший на обустройстве дворца, раскрыл Алексею Навальному подробности роскошного убранства.

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Об этом идет речь в расследовании российского оппозиционера.

Цокольный этаж

Здесь расположены спа-зона, массажная, косметологический кабинет, спа-капсула, парикмахерская, огромный бассейн, сауны, хамамы, купели и чаши для купания, аквадискотека (при выходе не улицу), комнаты для персонала — врачей, управляющих, поваров, мясорыбный цех, овощной цех, цех выпечки, цех обработки яиц, "склад грязи" (18 квадратных метров). Из "коктейль-холла" можно попасть либо в домашний кинотеатр, либо в дегустационную комнату и винный погреб.

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Первый этаж

Здесь есть все, чтобы принимать, а главное — развлекать гостей. Например, три зала казино, домашний театр, бар с напитками, музыкальная гостиная и читальная.

Второй этаж

Второй этаж больше напоминает гостиницу – множество спален, в том числе Путина, и гостиных, пару комнат отдыха. А еще зимний сад.

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А теперь подробней, как выглядят помещения

Малый обеденный зал обставлен суперэксклюзивной итальянской мебелью Citterio Atena. Эта фабрика делает настолько эксклюзивную мебель, что там десятилетиями помнят всех своих покупателей.

Самый дорог стол во дворце Путина – 56 тыс. долл, зато со встроенным баром.

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Читальня.

Домашний театр.

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А это помещение на плане дома обозначено, как кальянная, но какая-то странная: там есть сцена, гримерная и пилон (для танцев на шесте) – больше напоминает стрип-клуб. Один такой диван стоит 27 тыс. долл.

У Путина во дворце даже есть свое огромное казино.

Есть и зал с игровыми автоматами, и зал с танцевальным ковриком, а в специальном закутке располагается помещение с огромным треком для электрических машинок.

Бассейн длиной в 25 метров.

Гостиная, находящаяся перед личной опочивальней президента РФ.

А вот и сама спальня Путина в 260 кв. м.

Ванная комната.

"Кто так явно двинулся на роскоши. Нет ничего преступного в том, что кому-то нравятся лепнина и позолота. Конечно, трудно понять, зачем одному человеку 47 диванов, но у каждого свои причуды", – заметил Навальный в своей статье.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее журналисты нашли в Петербурге "тайную семью" Путина. Светлана Кривоногих с дочерью проживают на Каменном острове, но кто они такие для президента РФ?

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