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У Путина будет схватка с военными — Пионтковский

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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20 апреля, 19:14
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Российский журналист считает, что главная битва произойдет не на Донбассе, а в Москве
Пионтковский рассказал, что ждет Путина
Пионтковский рассказал, что ждет Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

В России началась "чистка" генералов. Столкновение Путина с военными закончится ликвидацией одной из сторон, считает российский журналист Андрей Пионтковский. По мнению эксперта, именно по этой причине в РФ перестали выходить на связь видные военные деятели, включая главу Минобороны Сергея Шойгу.

Об этом он рассказал в интервью Наташе Влащенко для Youtube-канала "Україна 24".

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"Чистка генералов началась. С этим связано, во-первых, назначение генерала Александра Дворникова (по кличке "сирийский палач" из-за жестокости проводимых им в Сирии операций. — Ред.) главнокомандующим российской армией. Во-вторых, исчезновение ряда видных публичных деятелей", — сказал Пионтковский.

По мнению эксперта, кремлевская пропаганда показывает ранее заготовленные сюжеты с Шойгу, чтобы убедить общественность в его существовании. Эксперт склонен думать, что на самом деле последнего казнили.

"Путин будет менять военных и ставить безумных полковников-палачей типа Дворникова", — заключил Андрей Пионтковский.

Также российский диктатор может обвинить генералов в предательстве. Но поскольку времена не сталинские, а генералы живут в информационном пространстве, они попробуют предупредить эту ситуацию.

"Одна из сторон должна другую ликвидировать. Это главный итог битвы за Донбасс. Генералы тоже готовятся к этой схватке. Основная битва будет не на Донбассе, а в Москве", — убежден Пионтковский.

Он предположил, что эти события будут разворачиваться в первой декаде мая. Они определят исход войны.

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"Исход войны предопределен: Украина победит, а Россия потерпит поражение. Но вопрос – какое поражение и какими будут его последствия", — подытожил Андрей Пионтковский.

В России казнили Басурина?

Пионтковский также заявил, что пресс-секретарь "военного командования" так назsваемой "ДНР" Эдуард Басурин, вероятно, был расстрелян. По его мнению, это случилось после того, как Басурин раскрыл намерение РФ относительно химических атак на Мариуполь.

"Этот дурачок и донецкий палач Басурин докладывал Скабеевой, что "этих уродов невозможно оттуда выкурить, сегодня мы обратимся к химическим войскам". Он на несколько дней исчез, думаю, его расстреляли. Он выдал страшную российскую государственную тайну. Это будет еще иметь серьезные международные последствия", — сказал Пионтковский.

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