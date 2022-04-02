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У Путина есть две патологии и странная склонность – психолог

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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2 апреля, 17:15
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Президент РФ готов сделать все, чтобы воплотить свое главное желание – эксперты спрогнозировали, как дальше будет вести себя Путин
Психолог рассказал о патологиях Путина
Психолог рассказал о патологиях Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин заметили признаки двух патологий – социопатии и бредового расстройства. Он стремится любым способом стать главой мира, но в то же время панически боится окружающих. При этом прогнозировать поведение людей с такими патологиями можно – их поведение только ухудшится.

Об этом рассказал психолог Дмитрий Попов ведущим Василию Пехньо и Людмиле Добровольской в проекте "Украина вместе" на Youtube-канале "Украина 24".

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"Первая патология – это психопатия в виде социопатии. Он не испытывает вины, стыда, но испытывает страх. Во вторых, у него есть бредовое расстройство. При всем этом можно оставаться абсолютно нормальным человеком", – сказал психолог.

По словам Попова, бредовое расстройство Путина – быть во главе всего мира и Россия в этом мире должна занимать главную позицию.

"Он заявил это неоднократно. Его главное заявление – "Если Россия не будет во главе всего мира – зачем нам такой мир". То есть они все должны сдохнуть, но Путин попадет в рай", – объяснил эксперт.

Попов подтвердил, что президент РФ действительно боится сейчас всего, в том числе окружающих, поскольку понимает, что натворил – загнал РФ в угол и отправил армию для убийства мирных людей. Еще один панический страх – боязнь заразиться коронавирусом или другими инфекциями. Поэтому он и отодвигает от себя людей на 20-30 метров, устанавливая в кабинетах огромные столы.

"Можем ли мы прогнозировать поведение социопата? Да, можем, и оно будет только все более агрессивное и все более толкающим россиян на смерть, толкающим свою страну в пропасть. Задача социопата – доказать, что он самый лучший, а у него это еще перемешано со страхом. Если он не докажет это, его рейтинг моментально упадет вниз", – подытожил психолог.

Болезни Путина

Сайт "Сегодня" сообщал, что согласно данным американской разведки, президент России Владимир Путин страдает мозговым расстройством, которое вызвано деменцией, болезнью Паркинсона или так называемой стероидной яростью, возникшей в результате лечения рака стероидами.

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Также мы писали о том, какие "диагнозы" ставили Владимиру Путину за последние годы.

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