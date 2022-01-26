У Путина хотят официально вооружить боевиков "Л/ДНР"

В "Единой России" не довольны тем, что союзники Украины помогают нашей стране вооружением

Владимир Путин (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Первый вице-спикер Совета федерации и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил о необходимости помочь так называемым республикам "ЛНР" и "ДНР" отдельными видами вооружения. По его словам, это необходимо для повышения обороноспособности этих образований и сдерживания "агрессии Киева".

Об этом сообщает ТАСС.

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"Считаю, что в этих условиях (на фоне поставок оружия Украине от западных союзников – Ред.) Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии", – сказал Турчак.

Также он добавил, что в партии с огромной тревогой относится к "накачиванию Украины западным летальным оружием".

Отметим, партия "Единая Россия" является правящей в Российской Федерации.

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Российская оккупация Донбасса

В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" Минских соглашений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.

Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 109-тысячную армию. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

Также в ГУР Минобороны Украины рассказали, что российские спецслужбы готовят провокации против военных ВС РФ для того, чтобы обвинить в этом Украину.

Также напомним, в Кремле ответили, будет ли диалог Путина с боевиками "Л/ДНР".