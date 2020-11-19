У Путина коронавирус? Россиян встревожил жуткий кашель президента (видео)

Во время онлайн-совещания о ситуации с COVID-19 Путин не мог сдержать приступов кашля

В том, что он подхватил коронавирус, заподозрили президента России Владимира Путина. Он не смог сдерживать сильные приступы кашля во время онлайн-совещания о ситуации с COVID-19.

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Участниками телемоста были федеральные чиновники. Путин непрерывно кашлял целых 19 секунд. Однако тираду министра финансов не прервал и смог закончить предложение. В тот момент чиновники обсуждали финансовые проблемы в государстве.

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Коронавирус уже подкосил ближайшее окружение Путина – переболели и его пресс-секретарь Песков, и премьер-министр Мишустин.

Здоровьем президента российские журналисты особенно озабочены с марта, когда Путин посетил больницу, где оказывают помощь больным COVID-19. Там без маски и не соблюдая дистанцию, он пообщался с главным врачом. Через неделю у того диагностировали коронавирус. С тех пор ходят слухи, что Путин руководит страной из засекреченного изолированного бункера. Впрочем, пресс-служба информацию опровергает. Мол, российский глава работает в загородной резиденции в Ново-Огареве.

А тем временем выяснилось, что "путинская вакцина" не помогает: на Алтае три медика заразились COVID-19 после прививки. Там на врачах поставили эксперимент, говорит главный эпидемиолог края.

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