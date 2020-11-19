Українська
$ 28,26
33,44
  1. Мировые новости
  2. Россия

У Путина коронавирус? Россиян встревожил жуткий кашель президента (видео)

19 ноября, 09:45

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Во время онлайн-совещания о ситуации с COVID-19 Путин не мог сдержать приступов кашля

В том, что он подхватил коронавирус, заподозрили президента России Владимира Путина. Он не смог сдерживать сильные приступы кашля во время онлайн-совещания о ситуации с COVID-19.

Реклама

Участниками телемоста были федеральные чиновники. Путин непрерывно кашлял целых 19 секунд. Однако тираду министра финансов не прервал и смог закончить предложение. В тот момент чиновники обсуждали финансовые проблемы в государстве.

Видео: Сегодня

Коронавирус уже подкосил ближайшее окружение Путина – переболели и его пресс-секретарь Песков, и премьер-министр Мишустин.

В тренде
У Путина коронавирус? Россиян встревожил жуткий кашель президента (видео)

Здоровьем президента российские журналисты особенно озабочены с марта, когда Путин посетил больницу, где оказывают помощь больным COVID-19. Там без маски и не соблюдая дистанцию, он пообщался с главным врачом. Через неделю у того диагностировали коронавирус. С тех пор ходят слухи, что Путин руководит страной из засекреченного изолированного бункера. Впрочем, пресс-служба информацию опровергает. Мол, российский глава работает в загородной резиденции в Ново-Огареве.

А тем временем выяснилось, что "путинская вакцина" не помогает: на Алтае три медика заразились COVID-19 после прививки. Там на врачах поставили эксперимент, говорит главный эпидемиолог края.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия коронавирус Владимир Путин

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вакцина от коронавируса снова не помогла: в России заразился еще один медик
Вакцина от коронавируса снова не помогла: в России заразился еще один медикРоссия
Умер Армен Джигарханян
Умер Армен ДжигарханянРоссия
У Путина признали – Украина и Россия больше не братские народы
У Путина признали – Украина и Россия больше не братские народыПолитика
"Путинская вакцина" не помогла: на Алтае три медика заразились COVID-19 после прививкиРоссия
У Путина коронавирус? Россиян встревожил жуткий кашель президента (видео)
У Путина коронавирус? Россиян встревожил жуткий кашель президента (видео)Россия
Турция заявила об участии в контроле перемирия в Карабахе. Россия и Армения отрицают
Турция заявила об участии в контроле перемирия в Карабахе. Россия и Армения отрицаютРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять